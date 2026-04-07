Campeón del Mundo advierte a Luis Díaz a horas de medirse con Real Madrid

Para Lothar Matthäus solo el Barcelona sigue el ritmo del Bayern Múnich. Elogió por todo lo alto a la delantera conformada por Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Harry Kane a horas del choque con el Real Madrid en la Champions League, pero envía claras advertencias. El rey de Europa se transforma cuando suena el himno de la Orejona.

“En mi opinión, en Madrid no se trata principalmente de los jugadores individuales, sino únicamente de la mentalidad del equipo. El Bayern debe mantener la calma y estar mentalmente presente, porque en el Bernabéu puede surgir una magia muy especial, que muchos equipos ya han sentido, especialmente en la Liga de Campeones”, empezaba Lothar Matthäus en charla con Sky Sports. Entiende que un Real Madrid herido es más peligroso que uno sin urgencias.

Advierte a Luis Díaz o Vincent Kompany que las 5 derrotas en 18 partidos del ciclo de Álvaro Arbeloa poco importarán mañana. Para Lothar Matthäus, Europa saca lo mejor del Madrid y lo peor de sus rivales: “Ni siquiera la situación en la clasificación en España o la reciente derrota del Real Madrid ante el Mallorca influyen allí; la Champions es otra cosa y el Bayern debe estar mentalmente presente en los momentos decisivos”.

“Veo al Bayern como favorito para pasar de ronda. El equipo de Vincent Kompany me da una impresión más estable, especialmente en cuanto al lenguaje corporal… La plantilla del Bayern ha demostrado que no está formada por egoístas, mientras que en el Real Madrid, por el contrario, las vanidades vuelven a salir a relucir una y otra vez y a menudo parece faltar esa sensación de cohesión de equipo”, más reflexiones del campeón del mundo en Italia 90 e ícono de unos bávaros que cierran de local la eliminatoria la próxima semana.

Piden a Luis Díaz y Bayern no confiarse del mal momento de Real Madrid: GETTY

El Bayern Múnich busca revancha tras los últimos encuentros. Los bávaros han perdido en siete de sus últimas ocho visitas al estadio Santiago Bernabéu. Si bien salieron vencedores de la tanda de penaltis del año 2012, lo cierto es que hay que remontarse hasta la temporada 2000/2001 para encontrar su última victoria en España. Lothar Matthäus pide calma de cara a un choque que entiende que no importa el lugar que ambos ocupan en sus ligas.

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Kompany agradece al Bayern por comprar a Luis Díaz

El entrenador belga no dudó en elogiar al colombiano por su rendimiento. Lo hizo en rueda de prensa en el estadio Santiago Bernabéu y con halagos de máximo nivel: “Me gusta repetir que muchas cosas que tiene en su juego son cosas que realmente quiero para el equipo. Tiene unas cualidades increíbles para driblar, marcar, asistir… pero me encanta su mentalidad. Esta parte es la que más me gusta para el equipo”.

“Abraza el caos, no le asusta y lo convierte en algo muy peligroso para el rival. Su energía para el equipo es lo que necesitamos. Lo que sirve para complementar a otros jugadores, al club. Es increíble contar con él. Y nunca pensé que tuviese una adaptación complicada; nunca”, más palabras de un Kompany que también tendrá su primer partido como DT en la casa del Real Madrid. Vuelve el clásico de Europa.

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