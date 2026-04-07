Luis Díaz será sancionado por UEFA luego del gol al Real Madrid en la victoria del Bayern Múnich

La noche de Champions League no terminó como esperaba. Bayern Múnich le ganó al Real Madrid en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025-26, y a pesar de que Luis Díaz anotó un gol, el jugador colombiano recibió la mala noticia que será sancionado por la UEFA.

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El partido no empezó fácil para ‘Lucho’ Díaz, un excompañero del Liverpool como Trent Alexander-Arnold lo estaba marcando, y le costó meterse en el partido, pero al minuto 41 del primer tiempo demostró por qué es uno de los mejores extremos del mundo.

Luis Díaz hizo una diagonal, le ganó la espalda a Alexander-Arnold y tras un pase de Serge Gnabry definió cruzado para abrir el marcador. Todo estaba servido para que el jugador colombiano fuera la gran figura del partido, pero en el segundo tiempo bajó el nivel, y le dio el argumento a la UEFA para que lo sancionen.

La sanción de la UEFA a Luis Díaz tras el gol al Real Madrid

Luis Díaz recibió tarjeta amarilla ante Real Madrid en Champions. (Foto: Getty Images)

Consciente que debía cumplir tareas defensivas y retroceder en el campo, ‘Lucho’ Díaz intentó quitarle un balón a Vinicius Jr, pero terminó dándole una patada. El árbitro Michael Oliver le sacó tarjeta amarilla y, por ende, la UEFA lo va a sancionar con una multa que rondaría los 2.500 euros. El artículo 6 (inciso 1, letra c) del Reglamento Disciplinario de la UEFA avala esta sanción.

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La calificación que le dieron a Luis Díaz en la victoria del Bayern al Real Madrid

Con un gol, un pase clave, seis de seis pases en campo rival, uno de cuatro regates completados y dos de nueve duelos ganados, Luis Díaz no recibió la mejor de las calificaciones en la victoria del Bayern Múnich 2-1 al Real Madrid. El portal experto ‘Sofa Score’ le dio a ‘Lucho’ 6.8 puntos de calificación.

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