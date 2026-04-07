La confesión del DT del Real Madrid tras el gol de Luis Díaz: “El que no crea se puede quedar aquí”

Real Madrid se complicó en la llave ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League 2025-26 con una derrota en condición de local que tuvo un gol de Luis Díaz, así que al entrenador Álvaro Arbeloa no dudó en hacer una fuerte confesión: “El que no crea se puede quedar aquí”.

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¡A los hechos! El partido del 7 de abril empezó mano a mano, golpe tras golpe. Bayern Múnich tuvo la oportunidad de abrir el marcador con dos opciones claras frente al arco de Dayot Upamecano y Serge Gnabry. Real Madrid respondió con dos remates de Kylian Mbappé y Vinicius Jr, pero sería ‘Lucho’ Díaz quien abriría el marcador.

Con un gol de Luis Díaz al minuto 41 del primer tiempo y otra anotación de Harry Kane, Bayern Múnich le ganó 2-1 al Real Madrid en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, Álvaro Arbeloa confesó cuál es la premisa que tiene todo el equipo ‘Merengue’ de cara al partido de vuelta del miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana).

Esto confesó el DT del Real Madrid tras el gol de Luis Díaz: “El que no crea…”

Álvaro Arbeloa confía en la remontada ante Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

“Hemos demostrado que podemos hacerle daño y que podemos hacerles goles. Hemos tenido ocasiones de sobra para hacer un gol mas, vamos a aprender mucho de lo que ha pasado, de cómo han jugado. Nos hemos venido a esta eliminatoria practicamente sin poder prepararla en el campo, cosa que no es fácil para un equipo como nosotros (…) Con esa confianza en nuestros jugadores, vamos a ir a Alemania. Es verdad que el que no crea se puede quedar aquí en Madrid, pero vamos a ir con todo a ganar en Múnich“, confeó el DT del Real Madrid en conferencia de prensa.

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Las palabras de Álvaro Arbeloa sobre el gol de Luis Díaz ante el Real Madrid

Álvaro Arbeloa no solo confesó que siguen con la confianza intacta para clasificar a las semifinales de la Champions League, también habló de gol de Luis Díaz y de la anotación de Harry Kane. “Todos los goles son errores, el 99 por ciento y no uno, normalmente varios. Son situaciones que, como he dicho antes, habíamos hablado que cuando intentas sacar el balón en algún reinicio, en situaciones en la que ellos te aprietan tienes que tener cuidado porque va a haber pérdidas y tienes que estar preparado para cerrarte muy pronto. No tener demasiada gente por delante del balón, sino más bien por detrás porque sino ha pasado como nos ha pasado: hemos perdido el balón y no teníamos gente práctimante para cerrar esa pérdida. Muchas veces tan solo no es importante la pérdida porque al final contra este tipo de equipos y contra cualquiera vas a tener pérdidas, sino cómo reacciones ante la pérdida y sobre todo tu posicion antes de la pérdida. Cuando pierdes un balón en salida como lo hemos hecho, pues te hacen goles”, sostuvo el DT del Real Madrid.

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