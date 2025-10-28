Jhon Durán tendría reemplazo: la figura que quieren en Fenerbahçe desde Atlético de Madrid

Fenerbahçe no parece quedarse ni mucho menos de brazos cruzados ante lo que se entiende de momento como un fracaso alrededor de la operación Jhon Durán. El delantero colombiano sigue intentando recuperarse de sus últimas dolencias físicas y aplacar los fantasmas de una posible salida del club en el mes de enero. Todo esto mientras diferentes informaciones alrededor del mercado de fichajes de la Liga turca apuntan hacia Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Gusta una figura.

Se apunta de manera directa a Alexander Sorloth. El delantero noruego llegó al Atlético Madrid solamente 14 meses atrás con la promesa de convertirse en el gran referente en ataque del Cholo. Ha venido perdiendo la titularidad poco a poco y por los diferentes medios turcos se le relaciona con un Fenerbahçe donde Durán ni mucho menos ha podido cumplir con todas las expectativas alrededor de su figura. El colombiano incluso ya habría recibido un ultimátum un par de semanas atrás alrededor de la necesidad de cambiar su comportamiento si es que no quiere tener que regresar a Arabia Saudita a inicios del año 2026. Al-Nassr, dueño de su pase.

No es la primera vez que Sorloth gusta en Fenerbahçe. En los pasados meses de julio y agosto se intentaron realizar diferentes acercamientos tanto a su entorno como al Atlético de Madrid pensando en su incorporación. Las negociaciones ni mucho menos dieron pasos positivos y por ende se terminó apostando igualmente por la llegada de Jhon Durán en el equipo de la capital de Turquía. El cafetero busca reconducir una carrera que ni mucho menos ha tenido estabilidad en el último tiempo mientras por la capital española Diego Pablo Simeone únicamente elogia a su ariete.

“Su compromiso con el equipo hay que valorarlo…Igual que otras veces nos juntamos para decirle ‘bueno, hay que intentar trabajar más’, porque el equipo necesita otra versión, cuando las cosas se hacen bien hay que acercarse y hay que hablar. Hablamos de eso y un montón de otras cosas que siempre quedan entre nosotros”, reflexiones del suelo en las últimas jornadas alrededor del trabajo tanto con cómo sin balón que le pide un delantero que guste en este momento por la ciudad de Estambul. Fenerbahçe quiere más competencia para Durán.

Sorloth suena para llegar al Fenerbahçe de Jhon Durán: GETTY

En lo que vamos de temporada el colombiano apenas ha podido disputar 7 partidos oficiales. No ha podido marcar por la primera división de Turquía y únicamente anotó en las fases previas de la Champions League en tiempos donde José Mourinho era el entrenador del proyecto. Ha tenido diferentes lesiones físicas y cuestionamientos alrededor de su desempeño en el día a día por Estambul. Este ha sido el pan de cada día en su presente por Fenerbahçe. Estos le buscarían competencia, y veremos si reemplazo, a mediano plazo.

El escándalo que salpica a Turquía

152 árbitros tendrían cuentas en plataformas de apuestas deportivas. Se indica incluso que hay casos donde los usuarios superan las 18.000 apuestas en estos años. Se trata del mayor escándalo deportivo del país e igualmente de una serie de irregularidades que ya se encuentran en manos de tanto la justicia deportiva como civil del territorio. Fenerbahçe, no olvidemos, se viene quejando de los arbitrajes desde hace años. Las peores especulaciones apuntan a un total de 371 árbitros de la Federación de Turquía con cuentas y usuarios en plataformas de apuestas deportivas. Un choque de intereses total con la limpieza del torneo, con la normativa UEFA e igualmente con la propia credibilidad del certamen. Se vienen semanas de largas instrucciones para entender el impacto de esta trama en el campeonato.

