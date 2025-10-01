Mientras Bayern Múnich pagó 75 millones por Luis Díaz, esto confirmó Fenerbahçe que le costó la cesión de Jhon Durán

Hakan Safi, directivo del Fenerbahçe, confirmó lo que le costó el equipo de la capital de Estambul el fichaje de John Durán. Al-Nassr de Cristiano Ronaldo aceptaba las propuestas de cesión del futbolista colombiano meses atrás y para darle a José Mourinho, por entonces, una de las incorporaciones del año en el viejo continente. Mientras Luis Díaz le costó al Bayern Múnich sumas que rozan los 75 millones de euros, esto fue lo que supuso la llegada del ex Envigado, Aston Villa o Chicago a la primera división de Turquía. Todo oficial.

“La cantidad que gastaré en Kerem Aktürkoğlu no son 28 millones de euros por cuatro años, sino 35 millones de euros. Este no es mi primer ni mi único pago. También gasté dinero en los traspasos de Durán, Talisca, Çağlar e İrfan Can. La comisión por el préstamo de Jhon Durán por un año es de 21 millones de euros”,sus declaraciones recogidas por 343 Digital. Se trata de uno de los mayores acuerdos en cuanto a montos se refiere cuando hablamos de la cesión de un futbolista. Recordemos que Durán a sus 21 años ya ha movido sumas superiores a los 100 millones de euros en cuanto a traspasos se refiere por todo el planeta. Busca continuidad en un proyecto que se quedó sin la Champions e igualmente ya sin Mourinho.

Mientas Luis Díaz brilla en Bayern, Durán busca recuperarse de diferentes dolencias físicas que hasta la fecha le han permitido disputar un total de cuatro partidos en Estambul. Un solo gol y por torneos UEFA acumula el ariete de la selección colombiana y que espera poder ganarse su lugar en la lista de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA del año que viene. Los 51 gritos sagrados y 11 asistencias que suma en 177 partidos a nivel de clubes fueron vitales para entender su llegada a Fenerbahçe.

Como decimos, ni mucho menos ha sido sencillo su desembarco en la capital de Anatolia. Lo que prometía ser una trayectoria de ensueño en la Premier League de Inglaterra o incluso en Arabia Saudita de la mano de Cristiano Ronaldo, ha mutado de manera más que particular en los últimos meses. Durán llega a Turquía con el objetivo de recuperar sensaciones e igualmente de relanzar una carrera que a sus 21 años se encuentra más marcada por las transferencias alrededor de su futuro que por actuaciones consagratorias desde su salida del Aston Villa. Se le ponen sumas y cifras oficiales a un traspaso que en su día fue considerado un éxito por parte de uno de los tres grandes de Estambul.

21 millones costó el arribo de Jhon Durán a Turquía: GETTY

La confianza que muestre Durán será vital para intentar meterse en la lista de la Selección absoluta de Colombia. Hasta la fecha John suma un total de 17 participaciones con un combinado que de la mano del Néstor Lorenzo ya se encuentra en la Copa Mundial del año 2026. También uno que de momento no ha necesitado mayoritariamente de su presencia en Eliminatorias para asegurar el pase. Los 3 goles que suma el ariete de 21 años, más una asistencia, prometen en el combinado nacional. Pero hasta la fecha ni mucho menos han sido una garantía pensando en consolidarlo como titular del combinado cafetero.

Fenerbahçe confirmó el estado de Jhon Durán

Volkan Demir, experimentado periodista del club, fue tajante sobre las ausencias del colombiano. Se habla de diferentes dolores musculares e igualmente de hematomas que le han impedido rendir con un equipo que hasta la fecha se encuentra como segundo de la Superliga del país. 15 puntos sobre 21 posibles suma un Fenerbahçe que se encuentra a 6 del líder Galatasaray. Los leones tienen un total de 21 puntos sobre 21 posibles y un pleno de victorias que les ha consolidado como la gran potencia de los últimos años en el torneo.

“Durán dice: ‘Tengo un dolor terrible, no puedo jugar, tengo una lesión muscular o un hematoma’. El club lo lleva a una resonancia magnética y el resultado es positivo. Durán repite lo mismo, se hace una resonancia magnética en otro hospital y el resultado es positivo”, comentaba el periodista alrededor del estado de salud de un Durán que ya tiene precio en cuanto a su llegada fue el bache se refiere.

