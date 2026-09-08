Enojo monumental de Lautaro Mártinez en el 2-0 de Real Madrid vs. Inter de Milán

El capitán del Inter de Milán reclamó a defensores y arquero en el gol de Valverde. Real Madrid gana por errores inesperados.

Bienvenidos a una nueva temporada de la Copa de Europa. Real Madrid e Inter de Milán se miden en el Santiago Bernabéu por la primera jornada de una liguilla donde todos ya trabajan para intentar quitarle la corona al Paris Saint-Germain. Los merengues de José Mourinho se miden ante los nerazzurri de Lautaro Martínez en un partido apasionante. Ganan 2-0 los locales tras increibles fallos de los italianos.

Donimaba Inter de Milán en el comienzo del partido y con ocasiones claras, pero en cuestión de minutos todo se le vino abajo. Primero Bissek con Mbappé y luego el portero Martínez con Valverde, tuvieron errores que Real Madrid no desaprovecho. 2-0 se pusieron los locales en segundos y desatando la ira de un Lautaro Martínez que reclamaba tanto a defensores como portero por fallos que en Champions cuestan y mucho.

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Trent; Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé. Estos fueron los elegidos por José Mourinho de cara a un encuentro que en la Champions no se daba desde el segundo semestre del año 2021. En aquella ocasión los merengues derrotaron por 2 a 0 a los italianos en una campaña donde finalmente se terminarían llevando el título con la famosa Champions de las remontadas consagrada con el triunfo frente a Liverpool en París.

La Casa Blanca llegaba al encuentro después de su primera derrota desde el regreso de José Mourinho. El Betis les derrotó por la mínima el pasado viernes en la capital de Andalucía. Los italianos, mientras tanto, venían de remontar un 0-2 frente al Nápoles en San Siro, ganando justamente con gol de Lautaro Martínez sobre los segundos finales en uno de los mejores partidos de la temporada en el Calcio. Volvía a escena un auténtico clásico del fútbol europeo.

El enojo monumental de Lautaro con Martínez h los centrales del Inter. @cracks_oficial pic.twitter.com/KtCixtcNrU — Lucas Cardenas Utrilla (@LucasCardenasU) September 8, 2026

El historial entre ambos conjuntos se encontraba más que parejo en la previa. Real Madrid derrotó al Inter de Milán en 7 enfrentamientos y cayó en otros 5, mayoritariamente a mediados del siglo pasado e incluso en una de las 3 finales de la Copa de Europa donde los merengues no pudieron vencer. Solamente se ha registrado un empate hasta esta noche entre ambos conjuntos. Partidazo en el Bernabéu para abrir una temporada europea donde José Mourinho buscará ser el primer entrenador en ganar el torneo con 3 equipos distintos.

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Datos claves

Real Madrid supera 2-0 al Inter de Milán en el estadio Santiago Bernabéu.

El delantero Lautaro Martínez reclamó los errores defensivos del Inter de Milán.

Kylian Mbappé y Federico Valverde aprovecharon las fallas para marcar en Madrid.