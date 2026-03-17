Solo cuatro equipos remontaron un 3-0 en la ida de la Champions League

Desde que la Champions League cambió su nombre en la década de 1990, solamente cuatro de 47 equipos han podido remontar un 3 a 0 en la ida. Manchester City de Pep Guardiola se enfrenta esta noche una estadística absolutamente sideral y donde el Real Madrid se encuentra el otro lado de la contienda. A los merengues jamás les dieron vuelta un resultado de semejantes características en su competición fetiche.

Este viaje de remontadas empieza en el 2004. Tras perder por 4 a 1 la ida frente al AC Milán, Deportivo de La Coruña ganaba por 4-0 en la vuelta para romper con la historia de dicha estadística. Tuvieron que pasar 12 años para volver a ver un resultado similar. Barcelona derrotaba por 6 a 1 al París Saint Germain en el Camp Nou y después del 4 a 0 de la ida. Es seguramente la más famosa de toda esta historia.

Los culés son protagonistas tanto por vencer como por caer en este tipo de contextos. Solamente 12 meses después de aquel 6-1 al PSG, Roma les remontaba la eliminatoria con un 3-0 en el Estadio Olímpico que sacaba al Barcelona después del 4 a 1 a favor en el partido de ida. Liverpool con aquel famoso 4 a 0 ante los blaugranas con el gol de Divock Origi desde el córner cierra el recorrido. Manchester City de Guardiola va por una auténtica epopeya.

Al Real Madrid jamás le remontaron una diferencia de tres goles en la Champions. No solamente hablamos del equipo más ganador en la historia del certamen, sino igualmente de un conjunto que usualmente suele usar la palabra remontada hacia su favor. Guardiola cree que sus hombres tendrán posibilidades, pero no niega que el partido de ida pesa de sobremanera en lo que podría ser la segunda edición consecutiva de donde se despide en octavos de final.

Liverpool en 2019, última gran remontada en la Champions: GETTY

“Lo importante es no creer que es un fracaso. En el deporte, puedes hacer las cosas bien, intentar mejorar e intentarlo de nuevo la temporada siguiente. Todo surge del trabajo duro, la dedicación y el amor por tu deporte; no hay ningún equipo en el mundo que gane siempre. Hay ocasiones en las que puedes ser extraordinario. Hemos tenido grandes partidos contra vosotros”, reflexiones de Guardiola de alrededor de la necesidad de no desesperarse por encontrar el primer gol. Sería la primera vez en su carrera que en dos campañas consecutivas no pisa los cuartos de la Champions.

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¿Juega Mbappé ante Manchester City en la Champions?

Kylian Mbappé se mete en la convocatoria. Es seguramente la mayor sorpresa del Real Madrid a la hora de anunciar los elegidos para el partido en el Etihad. Su entrenador Álvaro Arbeloa dejó en claro que ya se encuentra disponible desde lo físico y que únicamente el correr de las horas definirán su rol en el segundo asalto frente a Manchester City.

Mbappé y Bellingham vuelven a la convocatoria en Real Madrid: GETTY

Para Arbeloa el contexto de partido será clave para entender cuantos minutos puede sumar Kylian: “Mbappé ya está disponible, así que mañana veréis…Es un jugador capaz de moverse bien a los espacios que deja el rival. Como he dicho antes, estoy deseando tenerlo en el campo, poder disfrutar de él y de sus goles, pero también en el juego va a ser un jugador muy importante”.

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Datos claves

Solo cuatro de 47 equipos remontaron una diferencia de tres goles en la Champions League .

. El Manchester City busca remontar el 3-0 frente al Real Madrid de Álvaro Arbeloa.

frente al Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Kylian Mbappé regresó a la convocatoria del Real Madrid tras recibir el alta médica física.

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