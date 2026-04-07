Este martes 7 de abril de 2026 fue la gran noche de Luis Díaz ante Real Madrid en la Champions League. El jugador colombiano le pudo marcar el primer gol al Real Madrid y fue clave para que Bayern se lleve la victoria en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa.

Posterior al partido, Luis Díaz conversó con ESPN y reconoció que un grande del fútbol mundial como el FC Barcelona sí lo estuvo buscando. El colombiano sonó para irse a España a mitad de año de 2025 cuando estaba por salir de Liverpool, pero acabó eligiendo al Bayern Múnich.

“El Barcelona siempre ha estado pendiente. Pero como todo mercado que se abre, se hablan de muchas posibilidades, no solamente Barcelona, sino también otros equipos. Yo siempre he tratado de tomar la mejor decisión de elegir para sentirme contento conmigo mismo. Contento con el equipo que elegí“, comentó Lucho a ESPN.

Díaz tiene un largo contrato con el Bayern Múnich y tras esta gran temporada inicial en Alemania se ve casi imposible una salida inmediata, salvo que llegue una oferta histórica. El colombiano es uno de los líderes del Bayern Múnich en este año.

GOOOOOOL DE LUIS DÍAZ



El colombiano llegó sin marca al área y de pierna derecha abrió la cuenta de Bayern Munich a Real Madrid en los cuartos de final de UEFA Champions League.



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Ahora con este gol a Real Madrid nuevamente su nombre va a gustar en Barcelona, aunque su fichaje no se pueda dar. El colombiano y Bayern Múnich están muy cerca de eliminar a Real Madrid en los cuartos de final y meterse a las semifinales.

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Los números de Luis Díaz en esta temporada

Con este gol ante Real Madrid, Luis Díaz está cerrando ya 23 tantos en todo lo que va de temporada. El colombiano ha jugado 40 partidos entre todas las competencias, en las que también dio 18 asistencias. Está haciendo números para pelear por el Balón de Oro.

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