El nuevo apodo de Luis Díaz por el gol al Real Madrid que le da la vuelta al mundo

Luis Díaz volvió a estar en el centro de atención del fútbol mundial. El extremo colombiano le marcó un gol al mismisímo Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y fue acreedor de un nuevo apodo que le dio la vuelta al mundo. ¡Y no es por exagerar!

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Antes del partido de ida por los cuartos de final de la Champions League 2025-26, ‘Lucho’ Díaz había enfrentado dos veces al Real Madrid. En la final de la Liga de Campeones 2021-21, el extremo colombiano no pudo hacer mucho en la derrota de Liverpool 1-0. Jugó 65 minutos.

En la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2024-25, Luis Díaz jugó mejor, estuvo en los 90 minutos de la victoria de Liverpool 2-0, pero no marcó goles ni registro asistencias. Esta historia iba a cambiar en 3, 2, 1…

Luis Díaz y nuevo apodo viral por el gol al Real Madrid que le da la vuelta al mundo

Así definió Luis Díaz ante el Real Madrid en Champions. (Foto: Getty Images)

Luego del golazo que marcó ante Real Madrid en la victoria del Bayern Múnich 1-2 en la Champions League, Luis Díaz presumió su actuación con seis fotos. El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz se dio cuenta de esta publicación en Instagram y no dudó en ponerle un nuevo apodo a ‘Lucho’ que le dio la vuelta al mundo con más de 2.100 ‘Me Gusta’: “Iluminado”.

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El apodo que Daniel Muñoz le puso a Luis Díaz. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

¿Cuándo vuelven a jugar Daniel Muñoz y Luis Díaz con la Selección Colombia?

Luis Díaz, Daniel Muñoz y toda la Selección Colombia tienen la posibilidad de dar vuelta a la página y dejar una mejor sensación en los hinchas tras las derrotas ante Croacia y Francia cuando enfrenten a Costa Rica en un partido amistoso que esta programado el viernes 29 de mayo en el estadio El Campín, de Bogotá.

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En síntesis

Luis Díaz anotó un gol en la victoria del Bayern Múnich 1-2 ante Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2025-26.

anotó un gol en la victoria del ante Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2025-26. El lateral Daniel Muñoz apodó “Iluminado” a Díaz tras su actuación en la Champions.

apodó a Díaz tras su actuación en la Champions. La Selección Colombia enfrentará a Costa Rica el 29 de mayo en el estadio Campín.