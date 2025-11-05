La primera publicación de Hakimi luego de que Luis Díaz lo lesionara de gravedad en la Champions

Es una imagen que le sigue dando la vuelta al mundo. Luis Díaz fue protagonista de una fuerte entrada contra Achraf Hakimi en la derrota de PSG 1-2 ante Bayern Múnich por la Champions League 2025-26. El lateral del París Saint-Germain salió lesionado y ya hizo una primera publicación después de lo sucedido. ¿Qué dijo?

Transcurría los primeros minutos de adición del primer tiempo cuando ‘Lucho’ Díaz se dejó llevar por el ímpetu de hacer dos goles e intentó recuperar un balón que ya había ganado Hakimi. El jugador colombiano se lanzó con las dos piernas hacia adelante y terminó enganchando el tobillo izquierdo del lateral del PSG contra el césped del estadio Parque de los Príncipes.

¡Uh, qué dolor! Achraf Hakimi tuvo que ser sustituido, salió en hombros de la cancha y a la salida del estadio se le vio con el pie izquierdo inmovilizado. A Luis Díaz tampoco le fue nada bien, fue expulsado y duramente señalado por los hinchas del PSG. Ahora, era el momento de conocer las primeras publicaciones de los protagonistas de esta polémica.

Hakimi y la primera publicación tras la patada de Luis Díaz que lo lesionó

Así quedó Hakimi tras la patada que le dio Luis Díaz.

Resulta y acontece que Hakimi estaba de cumpleaños el 4 de noviembre, justo el día en el que salió lesionado por la patada que le dio Luis Díaz. Así que su primera publicación después de este hecho fueron dos historias que compartió en Instagram en las que Kevin Plank y el exfutbolista Marcelo lo felicitaron por cumplir 27 años. Está de buen ánimo a pesar de lo sucedido.

Publicaciones de Hakim tras la patada que le dio Luis Díaz.

Publicaciones de Hakimi tras la patada que le dio Luis Díaz

El primer mensaje de Luis Díaz luego de ser expulsado por lesionar a Hakimi

Justo el mismo día en el que PSG confirmó que “Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas”, ‘Lucho’ Díaz publicó el siguiente mensaje en Instagram: “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”.

