Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

La primera publicación de Hakimi luego de que Luis Díaz lo lesionara de gravedad en la Champions

Después del fuerte choque con Luis Díaz que lo dejó lesionado, Hakimi apareció en redes con una publicación que llamó la atención de todos.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Hakimi apareció en redes tras la patada de Luis Díaz.
© Getty Images y X / @ESPNDeportesHakimi apareció en redes tras la patada de Luis Díaz.

Es una imagen que le sigue dando la vuelta al mundo. Luis Díaz fue protagonista de una fuerte entrada contra Achraf Hakimi en la derrota de PSG 1-2 ante Bayern Múnich por la Champions League 2025-26. El lateral del París Saint-Germain salió lesionado y ya hizo una primera publicación después de lo sucedido. ¿Qué dijo?

Transcurría los primeros minutos de adición del primer tiempo cuando ‘Lucho’ Díaz se dejó llevar por el ímpetu de hacer dos goles e intentó recuperar un balón que ya había ganado Hakimi. El jugador colombiano se lanzó con las dos piernas hacia adelante y terminó enganchando el tobillo izquierdo del lateral del PSG contra el césped del estadio Parque de los Príncipes.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

¡Uh, qué dolor! Achraf Hakimi tuvo que ser sustituido, salió en hombros de la cancha y a la salida del estadio se le vio con el pie izquierdo inmovilizado. A Luis Díaz tampoco le fue nada bien, fue expulsado y duramente señalado por los hinchas del PSG. Ahora, era el momento de conocer las primeras publicaciones de los protagonistas de esta polémica.

Hakimi y la primera publicación tras la patada de Luis Díaz que lo lesionó

Así quedó Hakimi tras la patada que le dio Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Así quedó Hakimi tras la patada que le dio Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Resulta y acontece que Hakimi estaba de cumpleaños el 4 de noviembre, justo el día en el que salió lesionado por la patada que le dio Luis Díaz. Así que su primera publicación después de este hecho fueron dos historias que compartió en Instagram en las que Kevin Plank y el exfutbolista Marcelo lo felicitaron por cumplir 27 años. Está de buen ánimo a pesar de lo sucedido.

Publicidad
Publicaciones de Hakim tras la patada que le dio Luis Diaz

Publicaciones de Hakim tras la patada que le dio Luis Díaz. (Foto: Instagram / @achrafhakimi)

Publicaciones de Hakimi tras la patada que le dio Luis Díaz

A pesar de los goles al PSG, Manuel Neuer fue crítico con Luis Díaz por la expulsión que condicionó a Bayern Múnich

ver también

A pesar de los goles al PSG, Manuel Neuer fue crítico con Luis Díaz por la expulsión que condicionó a Bayern Múnich

El primer mensaje de Luis Díaz luego de ser expulsado por lesionar a Hakimi

Justo el mismo día en el que PSG confirmó que “Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas”, ‘Lucho’ Díaz publicó el siguiente mensaje en Instagram: “Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”.

Encuesta

¿Cuántos años estaba cumpliendo Achraf Hakimi?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Datos clave

  • Achraf Hakimi celebró su cumpleaños 27 el 4 de noviembre, el día que fue lesionado por Luis Díaz.
  • La primera publicación de Hakimi tras la lesión fue en Instagram, compartiendo felicitaciones de Kevin Plank y Marcelo.
  • El PSG confirmó que Achraf Hakimi sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo que lo dejará fuera varias semanas.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Efecto Hincapié: Bayer Leverkusen va por otro crack de Ecuador
Fútbol de Ecuador

Efecto Hincapié: Bayer Leverkusen va por otro crack de Ecuador

Dónde y cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo y online
Mundial 2026

Dónde y cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo y online

Djorkaeff Reasco se olvida de Liga de Quito y firmaría por otro grande de LigaPro
Fútbol de Ecuador

Djorkaeff Reasco se olvida de Liga de Quito y firmaría por otro grande de LigaPro

Luto en LigaPro: Jugador de Independiente del Valle fallece en Guayaquil “víctima de la inseguridad”
Fútbol de Ecuador

Luto en LigaPro: Jugador de Independiente del Valle fallece en Guayaquil “víctima de la inseguridad”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo