Toda Colombia impactada por las palabras del capitán del PSG sobre Luis Díaz por lesionar a Hakimi

Lastimosamente, eso empañó el gran partido que se estaba jugando. Luis Díaz fue expulsado en la victoria de Bayern Múnich 1-2 contra PSG en la Champions League 2025-26 luego de marcar dos goles y lesionar a Achraf Hakimi. Acto seguido, Marquinhos, capitán del París Saint-Germain, le envió un contundente mensaje a ‘Lucho’ que impactó a toda Colombia.

¡A los hechos! El show de Luis Díaz en el estadio Parque de los Príncipes empezó tomando un rebote en el área y marcando el 1-0 a favor de Bayern Múnich. El extremo colombiano estaba tan encendido que solo 28 minutos después de su primer gol le quitó un balón a Marquinhos en la salida del PSG y quedó solo frente al arco del equipo francés para marcar el 2-0 parcial. Pero…

Cuando parecía que ‘Lucho’ Díaz le iba a poner la cereza al pastel, siendo elegido la figura de semejante partidazo de Champions League, la ganas de recuperar un balón le jugaron una mala pasada. El atacante del Bayern Múnich se tiró con las dos piernas hacia adelante y el tobillo izquierdo de Achraf Hakimi quedó enganchado. El grito de dolor se sintió en todo el estadio.

A pesar de que árbitro Maurizio Mariani le sacó tarjeta amarilla a Luis Díaz, el VAR lo llamó para que revisara la jugada. En ese momento cambió la decisión, expulsó al extremo de Bayern Múnich y Hakimi fue sustituido por Senny Mayulu. El lateral del PSG tuvo que ser cargado para salir de la cancha porque no podía apoyar la pierna izquierda.

El capitán del PSG sobre Luis Díaz por lesionar a Hakimi: “No es…”

La falta de expulsión de Luis Díaz a Hakimi. (Foto: X / @ESPNDeportes)

“La intensidad que tiene el partido a veces te pasas un poco por cuestión de segundos y centímetros y acabas lesionando a un adversario, está ahí el árbitro para eso. Un pecado porque tenemos que ver cómo va a estar Hakimi, puede ser que tenga que estar un tiempo fuera, y para nosotros es un jugador muy importante. Luis no es un chico maloso, sabíamos que ha intentado jugar el balón, pero le pasó un poco“, afirmó Marquinhos, capitán del PSG.

La calificación que le dieron a Luis Díaz por los goles y expulsión en PSG vs. Bayern Múnich

Los expertos perdonaron a Luis Díaz. A pesar de que fue expulsado al término del primer tiempo y dejó a su equipo jugando con diez jugadores por más de 45 minutos, ‘Lucho’ recibió una calificación de 7.6 puntos, según el portal ‘SofaScore’, en la victoria de Bayern Múnich 1-2 ante París Saint-Germain por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League 2025-26.

