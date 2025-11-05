A pesar de los goles al PSG, Manuel Neuer fue crítico con Luis Díaz por la expulsión que condicionó a Bayern Múnich

Bayern Múnich es una máquina casi perfecta. La victoria de los alemanes frente al París Saint Germain mantiene el pleno de triunfos de Vincent Kompany al frente del equipo de Baviera. Todo ello en una jornada donde la primera mitad fue un auténtico concierto de los teutones y donde el doblete de Luis Díaz únicamente se vio empañado por la expulsión del colombiano. Manuel Neuer, su capitán y figura del partido frente a Luis Enrique, le señaló por la roja vista tras una dura entrada contra Hakimi.

“En la segunda parte, por supuesto, fue un partido completamente diferente. En la primera se vio claramente quién fue el mejor equipo. Con diez jugadores no es fácil, y la segunda mitad fue una auténtica batalla. Pero entrenamos a menudo este tipo de situaciones (superioridad e inferioridad numérica) se trata de defender muy bien”, comentaba el experimentado guardameta alemán tras el pitido final. Realizó una segunda parte absolutamente apoteósica para mantener con vida el pleno de victorias de un Bayern que lentamente vuelve a poner los ojos en la Bundesliga.

Neuer señaló a Luis Díaz por su error. Dejó en claro que la expulsión del colombiano pudo comprometer como nunca una jornada que parecía redonda durante los primeros 45 minutos. Pese a esto, señaló que nuevamente el equipo, cuando tuvo a todos sus cracks en cancha, fue la máquina que estamos acostumbrados a ver por Alemania en estas fechas: “Hoy demostramos que sabemos hacerlo. Queríamos mantenernos compactos y tratar de conservar el balón arriba. Fue difícil, porque estábamos en inferioridad, también en la línea más adelantada. Para los delanteros, incluido Harry Kane, no fue nada sencillo aguantar el balón ante tres rivales o forzar alguna falta. Pero, en conjunto, hicimos un gran trabajo”.

Los de Kompany comandan la tabla de la Champions League ahora mismo junto al Arsenal. 12 puntos sobre 12 posibles para cada uno de estos conjuntos y con únicamente los de Múnich mandando en la clasificación general producto de los 14 tantos a favor que tienen por los 11 del equipo de Mikel Arteta. Como próximo compromiso en cuanto al certamen continental se refiere tendrán que justamente visitar el norte de Londres. Será el gran partido de la quinta jornada de esta segunda edición de la fase de la liguilla de la Copa de Europa.

Un choque donde Luis Díaz no podrá decir presente. La expulsión sufrida después de la dura entrada sobre Hakimi comprometió un enorme primer tiempo por parte del colombiano y donde incluso ya alcanzó a Jackson Martínez con 13 goles como el máximo anotador cafetero en toda la historia de la Champions. Su capitán le reclama más concentración mientras igualmente saca pecho del momento de forma de una plantilla que tiene el mejor inicio del Bayern Múnich desde hace prácticamente dos décadas. Mega candidatos a todo.

La reacción de Kompany a la expulsión de Luis Díaz

“Lo más importante es que esperamos sinceramente que Hakimi se recupere pronto. Hoy fue un partido de trabajo y de emociones, y esas fueron las sensaciones que tuvimos al final. Lo conseguimos juntos. Por supuesto, nos habría gustado poder seguir jugando como en la primera parte, pero hay encuentros que cambian por situaciones como la tarjeta roja…La primera mitad fue realmente muy satisfactoria; en la segunda tuvimos que jugar de otra manera. Sabemos que la Champions aún no se decide ahora, pero hoy fueron tres puntos muy importantes para nosotros”, señalaba igualmente el entrenador de Bayern Múnich tras una jornada absolutamente rota al medio por la expulsión de Luis Díaz.

Se espera que el colombiano, cuando hablamos de la Copa de Europa, pueda volver a jugar para Bayern Múnich el próximo 9 de diciembre. Ocurrirá en el encuentro por el sur de Alemania frente al Sporting de Portugal. En caso de llegar como líder a dicha jornada, los alemanes podrían prácticamente certificarse como uno de los otros clasificados a la fase de octavos de final de la Champions. Muchas reacciones tras una jornada donde Luis Díaz fue vital en ataque y donde su expulsión pudo comprometer el pleno de victorias del proyecto de Vincent Kompany.

En síntesis

