Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

“No se disculpó”: Jugador de Bayern sobre Luis Díaz tras ser expulsado por lesionar a Hakimi

Un compañero del Bayern Múnich reveló lo que ocurrió dentro del vestuario tras la expulsión de Luis Díaz por la dura falta sobre Hakimi.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Josip Stanišić reveló la reacción de Luis Díaz tras ser expulsado ante PSG.
© Getty ImagesJosip Stanišić reveló la reacción de Luis Díaz tras ser expulsado ante PSG.

De héroe a villano en tan solo un tiempo… Luis Díaz estaba siendo la gran figura con dos goles de la victoria de Bayern Múnich contra PSG en la Champions League 2025-26, pero terminó expulsado tras lesionar a Achraf Hakimi. ¿Faltaba algo más? Sí, uno de sus compañeros reveló su reacción: “No se disculpó”.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Pero todo tiene una explicación más que lógica. La noche de Champions League para ‘Lucho’ Díaz empezó con un control dirigido y un remate certero. 1-0 ganaba Bayern Múnich. Luego, fue el mismo extremo colombiano el que recuperó el balón tras una salida en falso de Marquinhos, y quedó solo frente al arco de Lucas Chevalier.

Llegó el segundo gol de Luis Díaz y todo estaba listo para fuera la gran figura del partido por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League. Sin embargo, el ímpetu de querer recuperar un balón lo traicionó, y terminó con una falta a Achraf Hakimi que sacó del partido al lateral del PSG antes de que terminara el primer tiempo.

El árbitro Maurizio Mariani fue a revisar la falta, y a pesar de las explicaciones que ‘Lucho’ Díaz le daba a los jugadores de PSG, fue inevitable que llegara la tarjeta roja. Ahora, el misterio era saber cuál había sido la reacción del jugador colombiano en el camerino de Bayern Múnich. ¡Uno de sus compañeros lo reveló!

Jugador de Bayern Múnich reveló la reacción de Luis Díaz tras ser expulsado

Josip Stanišić habló de la expulsión de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Josip Stanišić habló de la expulsión de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Luego de la victoria 1-2 de Bayern Múnich contra PSG del 4 de noviembre, a Josip Stanišić le preguntaron si Luis Díaz se había disculpado por la tarjeta roja tras lesionar a Achraf Hakimi, la respuesta fue contundente. No, no se disculpó. Él también estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias (por los dos goles)”, confesó el lateral izquierdo del equipo alemán.

Toda Colombia impactada por las palabras del capitán del PSG sobre Luis Díaz por lesionar a Hakimi

ver también

Toda Colombia impactada por las palabras del capitán del PSG sobre Luis Díaz por lesionar a Hakimi

El entrenador de Bayern no dudó y salió a defender a Luis Díaz

Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo, espero que no sea tan grave para Hakimi”, fueron las palabras de Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich, sobre la expulsión de ‘Lucho’ Díaz.

Encuesta

¿Por qué no se disculpó Luis Díaz?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

En resumen

  • Luis Díaz fue expulsado en el partido Bayern Múnich contra PSG tras lesionar a Achraf Hakimi.
  • Luis Díaz anotó dos goles para el Bayern Múnich en la victoria 1-2 contra PSG el 4 de noviembre.
  • El compañero Josip Stanišić reveló que Luis Díaz no se disculpó tras recibir la tarjeta roja de Maurizio Mariani.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El capitán del PSG sobre Luis Díaz por lesionar a Hakimi: “No es...”
Fútbol de Colombia

El capitán del PSG sobre Luis Díaz por lesionar a Hakimi: “No es...”

¡Tranquilo Piero! Hincapié y su fuerte encontronazo con rival en Champions
Fútbol de Ecuador

¡Tranquilo Piero! Hincapié y su fuerte encontronazo con rival en Champions

Kompany y un pedido a Luis Díaz por enfrentar al Balón de Oro
Fútbol de Colombia

Kompany y un pedido a Luis Díaz por enfrentar al Balón de Oro

Así quedaron las tablas de LigaPro tras la fecha 4
Fútbol de Ecuador

Así quedaron las tablas de LigaPro tras la fecha 4

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo