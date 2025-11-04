“No se disculpó”: Jugador de Bayern sobre Luis Díaz tras ser expulsado por lesionar a Hakimi

De héroe a villano en tan solo un tiempo… Luis Díaz estaba siendo la gran figura con dos goles de la victoria de Bayern Múnich contra PSG en la Champions League 2025-26, pero terminó expulsado tras lesionar a Achraf Hakimi. ¿Faltaba algo más? Sí, uno de sus compañeros reveló su reacción: “No se disculpó”.

Pero todo tiene una explicación más que lógica. La noche de Champions League para ‘Lucho’ Díaz empezó con un control dirigido y un remate certero. 1-0 ganaba Bayern Múnich. Luego, fue el mismo extremo colombiano el que recuperó el balón tras una salida en falso de Marquinhos, y quedó solo frente al arco de Lucas Chevalier.

Llegó el segundo gol de Luis Díaz y todo estaba listo para fuera la gran figura del partido por la cuarta fecha de la fase de la liga de la Champions League. Sin embargo, el ímpetu de querer recuperar un balón lo traicionó, y terminó con una falta a Achraf Hakimi que sacó del partido al lateral del PSG antes de que terminara el primer tiempo.

El árbitro Maurizio Mariani fue a revisar la falta, y a pesar de las explicaciones que ‘Lucho’ Díaz le daba a los jugadores de PSG, fue inevitable que llegara la tarjeta roja. Ahora, el misterio era saber cuál había sido la reacción del jugador colombiano en el camerino de Bayern Múnich. ¡Uno de sus compañeros lo reveló!

Jugador de Bayern Múnich reveló la reacción de Luis Díaz tras ser expulsado

Josip Stanišić habló de la expulsión de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria 1-2 de Bayern Múnich contra PSG del 4 de noviembre, a Josip Stanišić le preguntaron si Luis Díaz se había disculpado por la tarjeta roja tras lesionar a Achraf Hakimi, la respuesta fue contundente. “No, no se disculpó. Él también estaba contento con la victoria. De hecho, le dimos las gracias (por los dos goles)”, confesó el lateral izquierdo del equipo alemán.

El entrenador de Bayern no dudó y salió a defender a Luis Díaz

“Él no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo, espero que no sea tan grave para Hakimi”, fueron las palabras de Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich, sobre la expulsión de ‘Lucho’ Díaz.

En resumen