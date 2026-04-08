La primera publicación de Vinicius Jr. tras provocar una sanción para Luis Díaz en Champions

Ninguno de los dos tuvo un gran partido, pero uno anotó un gol y el otro generó una sanción. Luis Díaz y Vinicius Jr. fueron protagonistas de una acción en Real Madrid vs. Bayern Múnich que terminó en un castigo para el extremo colombiano. Acto seguido, llegó una primera publicación del jugador brasileño.

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La primera acción en la que fueron protagonistas tuvo a Vinicius Jr. entregando mal un balón que inició la jugada del primer gol del Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. ‘Lucho’ Díaz, el encargado de marcar el 1-0 parcial con una gran definición.

Ahora, uno terminó marcando al otro. Transcurría el minuto 32 del segundo tiemmpo cuando Luis Díaz intentó quitarle el balón a Vinicius Jr. El extremo del Real Madrid fue más hábil y terminó generando que ‘Lucho’ le diera una patada y recibiera tarjeta amarilla. Por este motivo, van a sancionar al jugador del Bayern Múnich.

Vinicius Jr. y una publicación tras provocar una sanción para Luis Díaz

La falta de Luis Díaz a Vinicius Jr en Real Madrid vs. Bayern. (Foto: Getty Images)

Luego de conocerse que Luis Díaz recibirá una multa de 2.500 euros por la tarjeta amarilla en la victoria 2-1 del Bayern Múnich ante el Real Madrid, la primera publicación de Vinicius Jr. fue clara y contundente de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. “¡¡¡¡¡Estamos vivos!!!!! ¡¡¡¡Hay que creer!!!!”, publicó el extremo brasileño.

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Post de Vinicius Jr. tras la derrota ante el Bayern. (Foto: Instagram / @vinijr)

¿Quién lleva más goles en la Champions League 2025-26, Luis Díaz o Vinicius Jr?

Hasta el partido Bayern Múnich vs. Real Madrid del miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana) por los cuartos de final de la Champions League, Luis Díaz lleva cinco goles. ¿Y Vinicius Jr? El jugador ‘Merengue’ también lleva cinco anotaciones en la presente edición de la Liga de Campeones.

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Datos clave

Vinicius Jr. publicó “¡¡¡¡¡Estamos vivos!!!!!” en Instagram tras perder 2-1 ante el Bayern Múnich.

publicó en Instagram tras perder 2-1 ante el Bayern Múnich. El brasileño provocó una tarjeta amarilla y multa de 2.500 euros para Luis Díaz .

y multa de para . Ambos jugadores suman cinco goles en la edición 2025-26 de la Champions League.