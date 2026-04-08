Luis Díaz se enfrentó por primera vez ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y tenía todo para ser la figura del partido de ida por los cuartos de final de la Champions League 2025-26. Marcó el primer el gol del Bayern Múnich, pero no terminó el encuentro de la mejor manera, UEFA la sancionará y ya hizo una primera publicación después de todo esto.

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¿Casualidad o causalidad? ‘Lucho’ Díaz no estaba siendo desequilibrante en el partido, poco participaba de las llegadas del Bayern Múnich y en la transmisión oficial de ESPN decían que desconocían su nivel, pero… Al minuto 41 del primer tiempo dijo presente en el marcador.

Luego de una tremenda diagonal que lo dejó solo frente al arco, Luis Díaz le marcó un golazo al Real Madrid. Sin embargo, el nivel no subió en el segundo tiempo, terminó recibiendo una tarjeta amarilla por una patada a Vinicius Jr. y le dio el argumento a la UEFA para que lo sancionen.

La primera publicación de Luis Díaz tras saber que UEFA lo va a sancionar

Trent Alexander-Arnold y Luis Díaz en Champions. (Foto: Getty Images)

Lejos de que cayera el ánimo porque UEFA lo va a sancionar con una multa que rondaría los 2.500 euros por la tarjeta amarilla que le sacaron en la victoria del Bayern Múnich 1-2 al Real Madrid, la primera publicación de Luis Díaz después de este hecho dejó claro que se centra en lo que viene. “Gran victoria fuera de casa, ahora enfocado en la vuelta”, publicó ‘Lucho’ en Instagram.

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Post de Lucho Díaz tras el gol al Real Madrid. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

El próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich: día y hora

Con un pedido a gritos para que no sea titular y le manejen las cargas de cara al partido de vuelta contra el Real Madrid (miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M.) en los cuartos de final de la Champions League, la lógica dictaría que ‘Lucho’ Díaz debería ser suplente en el partido FC St. Pauli vs. Bayern Múnich del sábado 11 de abril a las 11:30 A.M. por la fecha 29 de la Bundesliga.

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Datos clave

Luis Díaz publicó en Instagram su enfoque en la vuelta tras vencer al Real Madrid .

publicó en su enfoque en la vuelta tras vencer al . El colombiano priorizó la victoria del Bayern sobre la sanción de 2.500 euros impuesta.

sobre la sanción de impuesta. La UEFA multará a Luis Díaz por una tarjeta amarilla tras falta contra Vinicius Jr.