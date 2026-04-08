Toda Europa asombrada con la orden que el DT del Bayern le dio a Luis Díaz antes del gol al Real Madrid

Bayern Múnich es una auténtica máquina de buen fútbol, juego vertical y goles, muchos goles. No por nada Kylian Mbappé dijo que es el equipo que mejor está en forma. ¿Cuál es su secreto? Ya se reveló con la orden que el DT Vincent Kompany le dio a Luis Díaz y compañía antes del gol de ‘Lucho’ al Real Madrid.

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Todos saben que cuando el Real Madrid juega la Champions League es algo diferente, es la auténtica definición de aura en una cancha de fútbol. Sin embargo, Bayern Múnich se le planto de tú a tú en el mismísimo estadio Santiago Bernabéu, y ‘Lucho’ Díaz fue el encargado de abrir el marcador.

Vinicius Jr. dio un mal pase en salida que terminó pegando en Michael Olise. Joshua Kimmich recuperó la pelota y empezó a cumplirse la orden de Vincent Kompany. De Olise a Serge Gnabry, de Gnabry a Harry Kane, de Kane a Gnabry y... ¡Pase filtrado y golazo de Luis Díaz!

La orden que Vincent Kompany le dio a Luis Díaz antes del gol al Real Madrid

Vincent Kompany y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Lejos de darle algún tipo de orden que lo fuera a limitar, lo que Vincent Kompany le pidió a Luis Díaz y a todo el Bayern Múnich antes de la victoria 2-1 ante Real Madrid fue muy claro. “Este equipo se ganó el derecho y la libertad de jugar así. Juegan tan bien que yo no voy a cambiar el planteamiento dependiendo del rival. Jugamos igual contra el PSG y hoy (7 de abril) contra el Madrid. Y lo hicieron igual de bien. Los cambios que hago son sólo para refrescar. Recuerdo cuando fui jugador y teníamos esta clase de partidos: lo que tú querías es que te dieran la libertad de ser tú mismo. Y ya el talento se encarga. Lo demás es marginal e intento que eso marginal caiga a nuestro favor”, afirmó el DT del equipo alemán.

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¿Quién gana más dinero en Bayern Múnich, Kompany o Luis Díaz?

Según el diario ‘Sport Bild’, Kompany es el entrenador mejor pagado de toda la Bundesliga con un salario anual que estaría entre 7 y 8 millones de euros. Esto quiere decir que Luis Díaz gana 6 millones más, ya que el sueldo bruto que percibe al año en Bayern Múnich es de 14 millones de euros.

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