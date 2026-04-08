La decisión del Bayern con Luis Díaz luego de saber que UEFA va a sancionarlo: “Está buscando”

La noche de Champions League no terminó de la mejor manera para Luis Díaz. El extremo colombiano será sancionado por UEFA tras el gol al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final y ya conoció la decisión que tomó Bayern Múnich después de este hecho.

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Todo sucedió al minuto 32 del segundo tiempo. ‘Lucho’ Díaz estaba cumpliendo labores defensivas, retrocedió siguiendo la marca de Vinicius Jr. y cuando le intentó quitar el balón terminó dándole una patada. El árbitro Michael Oliver le sacó tarjeta amarilla al extremo colombiano.

Según el artículo 6 (inciso 1, letra c) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, Luis Díaz recibirá una sanción de una multa que estaría cerca a los 2.500 euros por la amonestación que recibió en la victoria del Bayern Múnich 1-2 ante el Real Madrid. Acto seguido, se conoció una decisión del equipo alemán con ‘Lucho’. ¿Casualidad o causalidad?

Bayern y una decisión con Luis Díaz tras saber que UEFA va a sancionarlo

El golazo de Luis Díaz al Real Madrid. (Foto: Getty Images)

“El Bayern está buscando un suplente para Luis Díaz en la banda izquierda, así como un lateral derecho para la nueva temporada. El club estaría dispuesto a gastar alrededor de 80 millones de euros para cubrir estas posiciones, mientras también recauda fondos a través de ventas (Palhinha, Zaragoza, etc.)”, informó el diario ‘Sport Bild’.

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Los goles que lleva Luis Díaz con Bayern Múnich en la Champions League 2025-26

Hasta el partido de vuelta ante el Real Madrid del miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana) por los cuartos de final, Luis Díaz lleva cinco goles, tres asistencias y 711 minutos con Bayern Múnich en la edición 2025-26 de la Champions League.

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