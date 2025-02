La reacción de Vinicius y Rodri a la pancarta del Balón de Oro que apareció en Manchester City vs. Real Madrid: “Fue muy buena…”

“Me pareció muy buena”, dejaba caer Rodri tras la victoria del Real Madrid por 3-2 en la casa del Manchester City. Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron superiores en una jornada marcada por la bandera que la hinchada local dedicó a Vinicius en relación a su no presencia en la gala donde el volante de Pep Guardiola se quedó con el Balón de Oro del 2024. El ‘Stop Crying Your Heart Out (Deja de llorar)’, protagonista en una fecha donde los españoles se ponen a un paso de octavos.

Recordemos que todo parte por aquella jornada de finales de octubre. Una donde Real Madrid y Vinicius parecían estar destinados a quedarse con el Balón de Oro tras un año de doblete en LaLiga y la UEFA Champions League. Finalmente y gracias a diversas filtraciones, se supo que Manchester City con Rodri a la cabeza sería el vencedor. La junta directiva del club español decidió no asistir a la gala, no hubo apenas comunicados sobre el tema en las primeras horas y la herida quedó abierta. Anoche en el Etihad se intentó cobrar una venganza que terminaría siendo para Vinicius y compañía.

Justamente el delantero del Real Madrid terminaría hablando del tema. Luego de su asistencia a Jude Bellingham en el final del encuentro, Vinicius atendió a TNT Sports y Movistar para analizar el particular hecho de la previa. No negó estar al tanto de lo ocurrido y por encima de todo, festejó haber podido cortar la negativa racha en el feudo inglés: “La veo, veo la pancarta, pero siempre que los aficionados contrarios hacen cosas me dan más fuerzas para hacer un gran partido y aquí lo he hecho. Ellos saben nuestra historia, todo lo que hacemos en esta competición. Es la quinta vez que venimos, siempre hace mucho frío, pero esta vez hemos ganado y tenemos que seguir esta línea”.

El Balón de Oro y las decisiones del Real Madrid sobre el tema volvieron a la vida anoche. Todo ello en la previa de un choque donde entre Kylian Mbappé, Brahim y Jude Bellingham consagraron la primera victoria de los merengues en la casa de Guardiola. Ahora mismo todo queda encaminado para una vuelta que en el día 19 de febrero pasará a manos del Bernabéu.

En cuanto a Rodri se refiere, solamente dio dichas palabras al Chiringuito de Jugones mientras dejaba el Etihad. Continua la sangría de goles y malos resultados para los hombres de Guardiola sin un volante al que de momento es imposible reemplazar en el césped. El actual Balón de Oro no llegará a la vuelta y se espera que salvo n giro de 180 grados, pueda jugar el Mundial de Clubes de la FIFA de la mano de Pep en el verano del 2025. Partido lleno de picas en un Etihad donde la nueva rivalidad del fútbol europeo volvió a eclipsar todo.

Vinicius asegura que no quiere dejar Real Madrid

“Siempre es muy emocionante poder tener conversaciones con el Real Madrid sobre mi renovación. Tengo contrato hasta el 2027, pero siempre he dicho que quiero seguir jugando aquí después de tanto tiempo y de hacer historia…Mi deseo es estar aquí más tiempo y si Dios quiere en los próximos días ya pasa a resolverse toda la negociación para pasar aquí mucho más tiempo”, analizaba en TNT Sports Brasil el jugador tras filtrarse el inicio de charlas para renovar con la casa blanca.

Real Madrid, a un paso de prolongar una racha de 62 años

Ver a los blancos en el playoff de una Champions parece extraño en todos los sentidos. Tras la victoria en el Etihad, los de Carlo Ancelotti se encuentran a un paso de mantener su racha de 48 ediciones seguidas en la Copa de Europa pisando la fase donde se encuentran los 16 mejores. No vemos una Orejona sin los merengues en octavos desde la campaña 1962/1963. Anderlecht y un global de 3-4 en la ronda previa, últimos verdugos en este sentido.

