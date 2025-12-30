Este martes 30 de diciembre de 2025 llegó una nueva decepción con Moisés Caicedo para los hinchas de Chelsea. El ecuatoriano arrancó como titular ante Bournemouth, pero a los 5′ minutos hizo lo único que no tenía que hacer durante todo el partido, recibir una tarjeta.

El árbitro le sacó a Moisés Caicedo una tarjeta amarilla con la cual completa las 5 tarjetas, previo a terminar la primera vuelta de la Premier League, y eso le valdrá una sanción para jugar contra Manchester City. Siendo esta ya la segunda sanción para el ecuatoriano.

Otra vez, Moisés Caicedo vuelve a ser sancionado en Inglaterra, y ahora para un partido clave contra el City, en el que puede ser el último encuentro para que Chelsea pueda meterse a la pelea por el campeonato. Los ‘Blues’ se ubican a 12 puntos del líder, Arsenal.

‘Niño Moi’ ya recibió una tarjeta roja ante Arsenal y eso hizo que se pierda 3 partidos de la Premier League, y ahora se pierde otro. Sumado al descanso que tuvo por cansancio, el ecuatoriano apenas disputará 15 partidos oficiales de la Liga, de 20 posibles.

Moisés Caicedo volvió a recibir una amarilla. (Foto: GettyImages)

En el mes de enero, Moisés Caicedo también se perderá otro partido muy importante contra Arsenal por la Carabao Cup. El volante no estará en la semifinal de ida a jugarse en Stamford Bridge. Caicedo lleva ya 3 sanciones en lo que va de temporada.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo jugó un total de 23 de partidos con la camiseta de Chelsea, marcando 4 goles y dando 1 asistencia. No se descarta que a la interna del club hagan hincapié con Moisés en las tarjetas que recibe y en los partidos que se pierde.

¿Cuándo jugará Manchester City contra Chelsea y por dónde ver?

El partido entre Manchester City y Chelsea comenzará desde las 12H30 (EC) del próximo domingo, 4 de enero de 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de ESPN y los diferentes planes de Disney+.

