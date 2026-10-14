Lamine Yamal no es el inventor de su viral amague: Matías Férnandez ya lo hacia hace 20 años

Las redes sociales descartaron a Lamine Yamal como inventor de ese amague de rabona ante Galatasaray. Sudamérica fue donde empezó todo.

El Barcelona derrotó al Galatasaray por 4 a 1 como visitante durante la segunda jornada de la Champions League. Lamine Yamal volvió a ser una de las principales estrellas de un compromiso donde su viral regate, utilizando una rabona para quitarse a un rival de encima, suma interacciones en redes sociales desde hace varias horas. A pesar de todos los artículos que dejan en claro que el jugador de España es el creador de dicho regate, la realidad pasa por entender que este ya se utilizaba en Sudamérica hace más de 20 años.

Diferentes usuarios por las redes sociales se encargaron de dejar en claro que desde el año 2006 se tienen registros de este tipo de amague. Su creador, o como mínimo el jugador previo a Yamal en utilizarlo habitualmente, no es otro que el chileno Matías Fernández. Con Colo-Colo le vimos hacer en varias ocasiones un movimiento que era uno de los más característicos de su repertorio.

Partidos en el campeonato chileno, compromisos de Copa Sudamericana y hasta encuentros con la selección chilena vieron a Matías Fernández realizar este amague. 20 años después llega el turno de Lamine Yamal para usar un recurso por el cual fue consultado por los medios de comunicación después de la victoria frente a los turcos.

“Bueno… Ha sido efectiva al final. Lo llamaría la casi rabona, pero no sé… en el momento me ha salido así. Ha salido bien para la asistencia de Gordon”, palabras de la estrella del Barcelona alrededor de ese movimiento. Como mínimo desde el año 2006 ya se hacía al otro lado del océano Atlántico y en territorio sudamericano.

Matias Fernández 2006



MisterChip = la peor opinión futbolistica de la historia pic.twitter.com/TwaHOxRbZv — BA (@barenas_88) October 13, 2026

La victoria sirvió para que el Barcelona se posicione como uno de los grandes candidatos a quedarse con la Champions League. También para dejar una de las grandes imágenes de esta temporada en la Copa de Europa con el amague de Lamine Yamal. A pesar de toda la expectativa de los culés, la realidad pasa por entender que dicho movimiento es propiedad sudamericana, de nada más ni nada menos que de Matías Fernández.

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Arrollador registro goleador del Barcelona

El equipo de Hansi Flick llega a las 10 victorias consecutivas entre todas las competencias. Es el mejor comienzo de toda su historia moderna y todo ello de la mano de 43 goles oficiales. Hablamos de un promedio de más de cuatro tantos por partido. Ningún equipo de todo el Viejo Continente tiene un comienzo de temporada similar en cuanto a sensaciones y estadísticas se refiere.

El Barcelona podría seguir cambiando la historia dentro de dos fines de semana. Si derrota al Betis este día sábado, igualará el mejor comienzo del Real Madrid en el campeonato español con 9 victorias consecutivas. Podría quedarse con la marca en solitario si es que derrota a los merengues el próximo 25 de octubre en el Camp Nou. Flick y compañía, una máquina de goles.

Datos claves

Lamine Yamal realizó un amague de rabona en la victoria 4-1 del Barcelona sobre Galatasaray.

realizó un amague de rabona en la victoria 4-1 del Barcelona sobre Galatasaray. Matías Fernández realizaba ese mismo regate en Sudamérica desde el año 2006 .

realizaba ese mismo regate en Sudamérica desde el año . Hansi Flick registra 10 victorias consecutivas y 43 goles acumulados con el FC Barcelona.