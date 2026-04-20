El Atlético de Madrid sigue sin poder ganar títulos. Desde 2021 que los colchoneros no tocan metal, y esto tras una inversión superior a los 400 millones de euros. La tanda de penaltis frente a la Real Sociedad en Sevilla tuvo como protagonista a un Julián Alvarez que falló su lanzamiento y que rompe el silencio horas después con un claro mensaje en redes sociales.

“Lo dimos todo hasta el final. Gracias por el aliento. Vamos por la Champions”, fue el mensaje del futbolista argentino después de fallar su penalti en una tanda donde la Real Sociedad le prohibió ser campeón de la Copa del Rey después de tres años. Los colchoneros ahora ponen los ojos en las semifinales de la Champions League, donde tendrán que enfrentarse al Arsenal de Mikel Arteta. Duro golpe para Julián Alvarez, pero queda todavía camino por delante.

Fue una final cruel para el Atlético de Madrid en todos los sentidos. El equipo aguantó el asedio en buena parte de la segunda mitad. Incluso el argentino Julián Alvarez se dio el gusto de marcar un auténtico golazo que terminó empañado por un fallo en la definición que mantiene, hasta la fecha, la mala racha de los colchoneros en cuanto a definiciones similares se refiere.

El Atlético de Madrid se llevó un duro golpe en la final de la Copa del Rey. Ni siquiera sus estrellas como Julián Alvarez pudieron inclinar la balanza en una definición donde Unai Marrero fue el héroe como guardameta de la Real Sociedad. Consultado en la rueda de prensa posterior a la final sobre dichos lanzamientos, Diego Pablo Simeone le tiró un salvavidas a todas aquellas figuras que no tuvieron suerte desde los once metros.

Julián Alvarez, uno de los falló para Atlético en la final de Copa del Rey: GETTY

“¿Si hablé con los jugadores tras los penales? No, no hay mucho para hablar, solamente estar cerca de ellos. Ellos saben que hicieron un esfuerzo enorme, que hicieron, la verdad, un segundo tiempo y un alargue muy buenos”, reflexiones del Cholo tras otra oportunidad perdida para cortar la sequía del club desde 2021. No ganan una final desde la Supercopa de Europa del 2018 ante Real Madrid.

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Atlético de Madrid, pendiente de Lookman

En este momento, el Atlético de Madrid espera por el resultado de las pruebas del atacante nigeriano. Medios como MARCA hablan de un Ademola Lookman con diferentes molestias y se espera que tenga trabajos diferenciales para poder decir presente en la ida de semifinales de la Copa de Europa ante el Arsenal. Es una pieza vital para Simeone y, en el ataque, también para Julián Alvarez.

Siete goles y cuatro asistencias en 18 partidos suma hasta la fecha el nigeriano. Lookman tiene diferentes molestias en el aductor que serán valoradas en las siguientes horas. No se le pondrá carga extra en lo que queda de LaLiga y se enfocarán todos los esfuerzos en que pueda disputar los 180 minutos que vienen por delante ante el equipo londinense en la Champions. Se cruzan los dedos.

Datos claves

Julián Álvarez falló un penalti decisivo en la final de la Copa del Rey .

falló un penalti decisivo en la final de la . El Atlético de Madrid perdió el título ante la Real Sociedad tras empatar en prórroga.

perdió el título ante la tras empatar en prórroga. El club colchonero mantiene una sequía de trofeos que se extiende desde el año 2021.