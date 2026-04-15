Simeone en las semifinales de Champions: dos ganadas y una perdida con Atlético de Madrid

Atlético de Madrid se encuentra nuevamente en las semifinales de la UEFA Champions League. Lo hace después de eliminar al Barcelona en una eliminatoria para el recuerdo y donde la experiencia de las filas de Diego Pablo Simeone fue clave. A la espera de quién sea su rival en la penúltima fase del certamen, así le fue al conjunto colchonero con el argentino cuando quedó entre los cuatro mejores de Europa.

Será la cuarta semifinal del Atlético de Madrid de la mano de Diego Pablo Simeone. La última llegó en la temporada 2016-2017 y con el Real Madrid como rival. En aquella ocasión, el 3-0 sufrido en el estadio Santiago Bernabéu no pudo ser remontado en un viejo Vicente Calderón donde el 2-1 a favor de los rojiblancos fue insuficiente. Es hasta la fecha el último precedente que se tiene de los dirigidos por el Cholo en este tipo de instancias.

Marcamos esto ya que las dos veces anteriores que Simeone llevó al Atlético de Madrid a semifinales de Champions, terminó avanzando. La primera llegó en la temporada 2013-2014 cuando, contra todo pronóstico, derrotó al Chelsea en 180 minutos. Un empate 0-0 en la ida en el Vicente Calderón fue respondido con un triunfo por 3-1 en Stamford Bridge que llevaría a los colchoneros a su segunda final de la historia de la Copa de Europa. El Real Madrid, como ha ocurrido históricamente, fue el único que pudo frenarle en la definición de Lisboa.

Dos años más tarde, Simeone y el Atlético de Madrid volverían a conseguirlo. Enfrente se encontraba el Bayern de Múnich de Pep Guardiola; en el partido de ida, un golazo de Saúl llevaría a los rojiblancos con ventaja al Allianz Arena. Ahí, y pese a caer por un marcador de 2-1, la regla del gol de visitante y el tanto de Antoine Griezmann acabaron con los colchoneros disputando nuevamente la definición del torneo frente al Real Madrid en Milán.

Simeone no pisaba las semifinales de Champions desde el 2017: GETTY

“Iremos con la ilusión de los tres partidos que nos faltan, con respeto y humildad, pero sabiendo lo que queremos. Y lo iremos a buscar”, reflexionaba Diego Pablo Simeone en una rueda de prensa donde agradeció el esfuerzo de sus jugadores. Ahora mismo solo Arsenal de Mikel Arteta o el sorprendente Sporting de Lisboa le separan de su tercera final de la Champions como entrenador del conjunto colchonero.

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Visitar a Simeone, la pesadilla de Europa

Aunque el Atlético sufrió en el marcador de anoche, selló una eliminatoria donde se volvió a confirmar que visitar al equipo desde la llegada de Simeone es un auténtico dolor de cabeza en Europa. Se mantuvo una racha estadística notable, pues los colchoneros han blindado su localía en eliminatorias de Champions de la mano del argentino.

En todo este tiempo pasaron gigantes de todo tipo. No pudo ganar el Real Madrid en tres ocasiones, el Barcelona en dos, ni tampoco equipos de la talla de AC Milán, Chelsea, Juventus, Liverpool, Manchester United, Inter de Milán, Manchester City, Tottenham o Borussia Dortmund. Para las semifinales de esta temporada, los colchoneros tendrán el primer asalto en su estadio y culminarán la eliminatoria lejos de la capital española.

Datos claves

Diego Simeone clasificó al Atlético de Madrid a su cuarta semifinal de Champions League.

clasificó al a su cuarta semifinal de Champions League. El balance del técnico argentino en semifinales es de dos series ganadas y una perdida.

series ganadas y perdida. El Atlético de Madrid no perdía un partido de eliminatorias como local desde 1997.