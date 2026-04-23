Este jueves 23 de abril, la agenda futbolística promete no dar respiro a los fanáticos. La atención se divide entre el fútbol europeo, con la presencia de referentes nacionales, y el reinicio de la competencia local en la Liga de Primera.
Alexis Sánchez y un desafío clave en La Liga: En España, el Sevilla FC del Niño Maravilla y Gabriel Suazo visita al Levante a partir de las 13:00 horas (Chile).
El equipo del tocopillano necesita sumar de a tres para escalar posiciones en La Liga EA Sports, en un encuentro que será transmitido por las pantallas de DSports y la plataforma DGO.
Vuelve la emoción de La Liga de Primera: En el plano local, la Liga de Primera retoma su actividad tras los duelos de inicio de semana. Palestino recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 20:00 horas. Un duelo vital para las pretensiones de ambos en la tabla, que podrá seguirse a través de TNT Sports Premium y HBO Max.
Palestino vuelve a jugar luego de ganarle a Colo Colo.
CARTELERA COMPLETA JUEVES 23 DE ABRIL
🇨🇱 Liga de Primera
- 20:00 | Palestino vs. Deportes Concepción
- Transmisión: TNT Sports Premium, TNT Sports Premium HD y HBO MAX.
🇪🇸 La Liga EA Sports (España)
- 13:00 | Levante vs. Sevilla FC
- Transmisión: DSports 2 (612/1612), DGO y Amazon Prime Video.
- 14:00 | Rayo Vallecano vs. Espanyol
- Transmisión: DSPORTS+ Plus (613/1613), DGO y Amazon Prime Video.
- 15:30 | Real Oviedo vs. Villarreal
- Transmisión: Disney+ Premium y ESPN.
🏆 Copas Internacionales
- 🇩🇪 Copa de Alemania (Semifinales):
- 14:45 | Stuttgart vs. Freiburg
- Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 4.
- 14:45 | Stuttgart vs. Freiburg
- 🇧🇷 Copa do Brasil:
- 20:30 | Operário PR vs. Fluminense
- Transmisión: DGO, DSPORTS+ Plus y Amazon Prime Video.
- 20:30 | Operário PR vs. Fluminense
- 🇪🇨 Copa Ecuador:
- 19:00 | SD Quito vs. Gualaceo
- Transmisión: DGO y DSports 1611.
- 19:00 | SD Quito vs. Gualaceo
🌍 Ligas del Mundo
- 🇳🇱 Eredivisie (Países Bajos):
- 12:45 | Go Ahead Eagles vs. AZ Alkmaar (Disney+ Premium).
- 15:00 | PSV Eindhoven vs. PEC Zwolle (Disney+ Premium).
- 🇧🇪 Jupiler Pro League (Bélgica):
- 14:30 | Sint-Truiden VV vs. Anderlecht (DAZN).
- 🇵🇪 Liga 1 (Perú):
- 16:00 | CD Los Chankas vs. Cienciano (L1 Max y Fanatiz).
- 🇨🇴 Liga Colombiana:
- 19:00 | Deportivo Pasto vs. Santa Fe (RCN Nuestra Tele).
- 🏴 League Two (Inglaterra):
- 15:00 | Salford City vs. Bromley (Disney+ Premium).