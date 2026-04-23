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Liga de Primera y Alexis Sánchez en España: Cartelera de hoy jueves 23 de abril ¿Dónde ver? y a qué hora

La acción no se detiene este jueves 23 de abril. Mientras la Liga de Primera retoma su curso con un duelo clave en La Cisterna, el "Niño Maravilla" busca brillar en España.

Alexis Sánchez juega este jueves por la Liga.
© FSG1Alexis Sánchez juega este jueves por la Liga.

Este jueves 23 de abril, la agenda futbolística promete no dar respiro a los fanáticos. La atención se divide entre el fútbol europeo, con la presencia de referentes nacionales, y el reinicio de la competencia local en la Liga de Primera.

Alexis Sánchez y un desafío clave en La Liga: En España, el Sevilla FC del Niño Maravilla y Gabriel Suazo visita al Levante a partir de las 13:00 horas (Chile).

El equipo del tocopillano necesita sumar de a tres para escalar posiciones en La Liga EA Sports, en un encuentro que será transmitido por las pantallas de DSports y la plataforma DGO.

Vuelve la emoción de La Liga de Primera: En el plano local, la Liga de Primera retoma su actividad tras los duelos de inicio de semana. Palestino recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 20:00 horas. Un duelo vital para las pretensiones de ambos en la tabla, que podrá seguirse a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Palestino vuelve a jugar luego de ganarle a Colo Colo.

Palestino vuelve a jugar luego de ganarle a Colo Colo.

CARTELERA COMPLETA JUEVES 23 DE ABRIL

🇨🇱 Liga de Primera

  • 20:00 | Palestino vs. Deportes Concepción
    • Transmisión: TNT Sports Premium, TNT Sports Premium HD y HBO MAX.

🇪🇸 La Liga EA Sports (España)

  • 13:00 | Levante vs. Sevilla FC
    • Transmisión: DSports 2 (612/1612), DGO y Amazon Prime Video.
  • 14:00 | Rayo Vallecano vs. Espanyol
    • Transmisión: DSPORTS+ Plus (613/1613), DGO y Amazon Prime Video.
  • 15:30 | Real Oviedo vs. Villarreal
    • Transmisión: Disney+ Premium y ESPN.

🏆 Copas Internacionales

  • 🇩🇪 Copa de Alemania (Semifinales):
    • 14:45 | Stuttgart vs. Freiburg
      • Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 4.
  • 🇧🇷 Copa do Brasil:
    • 20:30 | Operário PR vs. Fluminense
      • Transmisión: DGO, DSPORTS+ Plus y Amazon Prime Video.
  • 🇪🇨 Copa Ecuador:
    • 19:00 | SD Quito vs. Gualaceo
      • Transmisión: DGO y DSports 1611.

🌍 Ligas del Mundo

  • 🇳🇱 Eredivisie (Países Bajos):
    • 12:45 | Go Ahead Eagles vs. AZ Alkmaar (Disney+ Premium).
    • 15:00 | PSV Eindhoven vs. PEC Zwolle (Disney+ Premium).
  • 🇧🇪 Jupiler Pro League (Bélgica):
    • 14:30 | Sint-Truiden VV vs. Anderlecht (DAZN).
  • 🇵🇪 Liga 1 (Perú):
    • 16:00 | CD Los Chankas vs. Cienciano (L1 Max y Fanatiz).
  • 🇨🇴 Liga Colombiana:
    • 19:00 | Deportivo Pasto vs. Santa Fe (RCN Nuestra Tele).
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 League Two (Inglaterra):
    • 15:00 | Salford City vs. Bromley (Disney+ Premium).
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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