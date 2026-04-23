Este jueves 23 de abril, la agenda futbolística promete no dar respiro a los fanáticos. La atención se divide entre el fútbol europeo, con la presencia de referentes nacionales, y el reinicio de la competencia local en la Liga de Primera.

Alexis Sánchez y un desafío clave en La Liga: En España, el Sevilla FC del Niño Maravilla y Gabriel Suazo visita al Levante a partir de las 13:00 horas (Chile).

El equipo del tocopillano necesita sumar de a tres para escalar posiciones en La Liga EA Sports, en un encuentro que será transmitido por las pantallas de DSports y la plataforma DGO.

Vuelve la emoción de La Liga de Primera: En el plano local, la Liga de Primera retoma su actividad tras los duelos de inicio de semana. Palestino recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Municipal de La Cisterna a las 20:00 horas. Un duelo vital para las pretensiones de ambos en la tabla, que podrá seguirse a través de TNT Sports Premium y HBO Max.

Palestino vuelve a jugar luego de ganarle a Colo Colo.

CARTELERA COMPLETA JUEVES 23 DE ABRIL

🇨🇱 Liga de Primera

20:00 | Palestino vs. Deportes Concepción Transmisión: TNT Sports Premium, TNT Sports Premium HD y HBO MAX.

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🇪🇸 La Liga EA Sports (España)

13:00 | Levante vs. Sevilla FC Transmisión: DSports 2 (612/1612), DGO y Amazon Prime Video.

| 14:00 | Rayo Vallecano vs. Espanyol Transmisión: DSPORTS+ Plus (613/1613), DGO y Amazon Prime Video.

| 15:30 | Real Oviedo vs. Villarreal Transmisión: Disney+ Premium y ESPN.

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🏆 Copas Internacionales

🇩🇪 Copa de Alemania (Semifinales): 14:45 | Stuttgart vs. Freiburg Transmisión: Disney+ Premium y ESPN 4.

🇧🇷 Copa do Brasil: 20:30 | Operário PR vs. Fluminense Transmisión: DGO, DSPORTS+ Plus y Amazon Prime Video.

🇪🇨 Copa Ecuador: 19:00 | SD Quito vs. Gualaceo Transmisión: DGO y DSports 1611.



🌍 Ligas del Mundo

🇳🇱 Eredivisie (Países Bajos): 12:45 | Go Ahead Eagles vs. AZ Alkmaar (Disney+ Premium). 15:00 | PSV Eindhoven vs. PEC Zwolle (Disney+ Premium).

🇧🇪 Jupiler Pro League (Bélgica): 14:30 | Sint-Truiden VV vs. Anderlecht (DAZN).

🇵🇪 Liga 1 (Perú): 16:00 | CD Los Chankas vs. Cienciano (L1 Max y Fanatiz).

🇨🇴 Liga Colombiana: 19:00 | Deportivo Pasto vs. Santa Fe (RCN Nuestra Tele).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 League Two (Inglaterra): 15:00 | Salford City vs. Bromley (Disney+ Premium).

