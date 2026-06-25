Gol en la mira: las dos opciones de Cobreloa para reforzar su ataque en la Primera B

El cuadro loíno sigue activo en el mercado y ya tiene alternativas en carpeta para reforzar su ataque de cara a la segunda rueda de la Primera B.

Los distintos clubes de la Primera B ya se mueven en el mercado de fichajes en busca de reforzar posiciones clave de cara a la segunda rueda de la división de plata del fútbol chileno.

Uno de ellos es el líder Cobreloa, que apunta a seguir en la pelea por el ascenso y sostener su camino en un año especial por el aniversario 50 del club.

La gerencia deportiva del cuadro loíno, en conjunto con el técnico César Bravo, trabaja en la posibilidad de sumar variantes ofensivas que permitan ampliar las opciones en ataque. La idea es no depender exclusivamente de Gustavo Gotti y contar con alternativas que puedan adaptarse a distintas funciones en el frente ofensivo.

Juan Ignacio Duma y Maximiliano Quinteros en el radar de Cobreloa

Según pudo conocer Bolavip Chile, el elenco de la Región de Antofagasta tiene dos nombres en carpeta para reforzar la delantera.

Uno de ellos es Juan Ignacio Duma, quien este jueves se someterá a exámenes médicos en una clínica de Santiago. Su eventual llegada, sin embargo, está sujeta a los resultados de las evaluaciones físicas, considerando que en 2025 sufrió una rotura de meniscos durante su paso por Santiago Wanderers.

Duma se encuentra sin club tras su salida de los Caturros | FOTO: Photosport

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El otro nombre que maneja el cuadro loíno es el del atacante nacionalizado chileno Maximiliano Quinteros, quien en los últimos meses defendió a Sacachispas en la Primera C de Argentina y cuyo último paso en Chile fue en Curicó Unido.

Por ahora, no se descarta que en los próximos días haya novedades respecto a la conformación del plantel de los Zorros para la segunda rueda.

En resumen…

Cobreloa sigue activo en el mercado de fichajes de la Primera B y ya tiene dos nombres en carpeta para reforzar su delantera de cara a la segunda rueda del campeonato.

Entre las opciones aparecen Juan Ignacio Duma, quien se someterá a exámenes médicos en la Clínica MEDS, y Maximiliano Quinteros, atacante que también es seguido por la dirigencia loína.