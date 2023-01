El volante aún no puede hacer su debut en el Campeonato Nacional 2023.

¿Por qué no juega Leonardo Gil en Colo Colo? El colorado no está citado ante O'Higgins

Colo Colo visita este domingo a O'Higgins en Rancagua, pero nuevamente lo hará sin un jugador que habitualmente es titular en el esquema de Gustavo Quinteros: Leonardo Gil. El volante ofensivo no está entre los citados para el duelo ante el Capo de Provincia.

¿Por qué Gil no fue citado para el dueo ante O'Higgins?

El Colorado no estuvo presente en la primera jornada ante Copiapó debido a que en ese partido cumplió la fecha de sanción por la expulsión que tuvo en la Supercopa ante Magallanes. Al cumplir el castigo, su retorno podía ser ante O'Higgins.

Pero el mediocampista zurdo presentó esta semana molestias en su espalda, lo que no lo dejó entrenar con normalidad. Al respecto, Gustavo Quinteros indicó en conferencia de prensa que Gil "está entrenando de forma diferenciada, tiene un problema en la espalda, no es nada grave, pero no lo deja entrenar con normalidad al igual que Marco Rojas".

Su lugar nuevamente sería ocupado por el juvenil Jordhy Thompson, jugador que fue titular en la primera fecha y en donde fue una de las figuras, matriculándose con un gol y una asistencia en la goleada 5-2 sobre Copiapó.

¿Qué otras ausencias tiene Colo Colo?

A la baja de Leonardo Gil se suma la de Marco Rojas, jugador que fue titular en la Supercopa pero que no ha podido debutar en el Campeonato Nacional debido a que presenta algunas molestias físicas.

Otros jugadores descartados para este duelo ante O'Higgins son Vicente Pizarro y Emiliano Amor, futbolistas que se lesionaron a fines de 2022 y que están en proceso de recuperación.

El Vicho está cada vez más cerca de volver, ya que según Dale Albo los médicos de Colo Colo esperan que su retorno sea en la tercera o cuarta fecha. Pero el caso de Emiliano Amor es más complicado, ya que el defensor se operará de su lesión de tobillo y estará fuera por lo menos el primer semestre, por lo que en Macul ya le buscan un reemplazo.