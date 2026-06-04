Lucas Romero está en la mira del elenco azteca. A su vez, Olimpia de Paraguay analiza su incorporación para el libro de pases.

Universidad de Chile está cada vez más cerca del mercado de fichajes y en él se puede despedir de una figura. ¿La razón? FC Juárez está tras sus pasos para el período de transferencias.

Si en primera instancia BOLAVIP Chile adelantó el interés de Olimpia de Paraguay y de un club de México, fue el periodista Andrés Rolón el encargado de entregar el nombre del elenco azteca.

A través de su cuenta de X, el comunicador aseguró que el mediocampista de 23 años buscará otro rumbo en el libro de pases. Es por eso que puede emigrar a Norteamérica.

“Lucas Romero está para salir de la U de Chile, donde no fue utilizado por el DT Fernando Gago”, comenzó señalando la publicación en redes sociales.

Sobre el mismo punto acerca del jugador de Universidad de Chile, agregó: “Su siguiente destino podría ser el fútbol mexicano, Juárez FC está interesado en el mediocampista paraguayo“.

Lucas Romero interesa en el FC Juárez. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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Lucas Romero le dirá adiós a Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el seleccionado paraguayo ha disputado una totalidad de cinco compromisos. En ellos, no logró anotar goles ni entregar asistencias.

Cabe consignar que Lucas Romero está a préstamo en Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. Su pase sigue perteneciendo a Recoleta FC, escuadra que tiene la última palabra sobre su futuro.

En resumen:

El club Juárez FC de México está interesado en fichar al paraguayo Lucas Romero .

de México está interesado en fichar al paraguayo . El mediocampista Lucas Romero disputó cinco compromisos sin anotar goles en la presente campaña.

disputó cinco compromisos sin anotar goles en la presente campaña. El futbolista Lucas Romero está a préstamo en Universidad de Chile desde Recoleta FC.