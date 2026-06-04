Carlos Palacios recibe una buena noticia en medio de los rumores entre Boca Juniors y Colo Colo

El mediocampista de Boca Juniors y que suena en Colo Colo recibió una noticia que marca un importante momento personal.

Carlos Palacios vive días de incertidumbre en su presente en Boca Juniors, donde su situación deportiva ha sido seguida de cerca tanto en Argentina como en Chile.

En Colo Colo no le pierden la pista a “La Joya” pensando en el futuro, todo tras sus polémicas declaraciones a TNT Sports Chile, donde manifestó que estaba abierto a volver al Cacique, algo que no cayó para nada bien en el mundo Boca.

Sin embargo, en las últimas horas, en medio de ese panorama deportivo, el jugador recibió una noticia completamente distinta que marca un importante momento en su vida personal.

Carlos Palacios será padre junto a Alexia Catalina

A través de su cuenta de Instagram, el formado en Unión Española comunicó que será padre junto a su pareja, Alexia Catalina, una noticia que representa una de las mayores alegrías en el ámbito personal del futbolista de 25 años.

El oriuno de Renca utilizó parte de la canción llamada “Por mis Hijos” del Grupo Arias para mostrar su felicidad por esta noticia. “Desde que llegaron cambio el rumbo del camino, ya no vivo solo ahora vivo por mis hijos. No tenemos todo pero nunca falta amor. En la mesa hay esfuerzo y en la casa corazón”, dice parte de la letra compartida.

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De esta manera, el volante atraviesa una etapa clave fuera de la cancha, marcada por este importante momento personal que llega en paralelo a un presente deportivo que sigue siendo tema de conversación.

En resumen…