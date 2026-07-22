No logró brillar en Colo Colo y ahora busca revancha en el extranjero: el nuevo destino de Matías Moya

El atacante no estaba en los planes de Fernando Ortiz y finalmente encontró una nueva oportunidad lejos del fútbol chileno.

El mercado de fichajes sigue generando movimientos para los futbolistas que buscan nuevos desafíos y uno de ellos es Matías Moya, delantero argentino-chileno que comienza a definir su futuro tras quedar fuera de los planes de Colo Colo.

El nacido en Centenario, Argentina, arribó al Cacique en 2023 proveniente de Ñublense de Chillán, luego de una destacada temporada 2022 que despertó el interés del cuadro popular. Sin embargo, pese a la expectativa que generó su llegada, Moya nunca logró consolidarse como una pieza importante dentro del elenco albo.

Ante la falta de continuidad, el delantero partió a préstamo a Deportes Iquique en busca de una nueva oportunidad. No obstante, dicho vínculo llegó a su fin y debió regresar al Estadio Monumental, donde finalmente recibió la noticia de que no sería considerado por Fernando Ortiz para la presente temporada.

Matías Moya alcanzó a diputar 20 partidos oficiales en Colo Colo, donde anotó un gol y no registró asistencias | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Matías Moya parte al 2 de mayo de Paraguay

El atacante pasó el primer semestre entrenando sin encontrar un nuevo destino, hasta que en las últimas horas apareció una oportunidad para continuar su carrera fuera de Chile.

Según informó el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X (ex Twitter), el futbolista de 27 años tiene todo encaminado para convertirse en nuevo refuerzo del fútbol paraguayo.

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“Ya está en el país para hacerse pruebas médicas y firmar por un año con 2 de Mayo”, señaló el reconocido comunicador especializado en mercado de pases.

De esta manera, Moya buscará relanzar una carrera que perdió protagonismo durante sus últimos meses vinculados al “Eterno Campeón” y volver a demostrar las condiciones que alguna vez lo llevaron a ser considerado una de las promesas del fútbol chileno.

En resumen…

Matías Moya encontró una nueva oportunidad para continuar su carrera luego de quedar fuera de los planes de Colo Colo.

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