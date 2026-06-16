Coke Hevia asegura que Colo Colo mete quinta por este refuerzo en el Mercado de Fichajes: “Lo van a intentar”

El periodista y conductor de Pauta de Juego en Radio Pauta habló con Bolavip y adelantó un posible refuerzo para Colo Colo.

Colo Colo vuelve este martes a los entrenamientos pensando en su debut en la Copa Chile 2026, donde el sábado deberá visitar a Deportes Recoleta por la Fecha 3 en el Estadio Santa Laura de Independencia.

De manera paralela, Fernando Ortiz y la dirigencia de Blanco y Negro buscarán refuerzos que le puedan dar un salto de calidad al plantel pensando en el segundo semestre para asegurar el título y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En esa línea, fue el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia quien, en diálogo con Bolavip Chile, adelantó que Colo Colo mete quinta por Diego Valdés: “Lo van a intentar. Ahora, hay que ser muy honesto porque aquí uno critica a los dirigentes, pero si Valdés quiere venir, va a venir”.

Diego Valdés está en la órbita de Colo Colo. | Foto: Photosport

“Cuando digo quiere no es porque diga que se crea figura. Es un tema netamente económico y Colo Colo, por lo mismo, está viendo otras alternativas. Sería un excelente refuerzo”, complementó sobre el jugador de Vélez Sarsfield.

Eso sí, Hevia asegura también que Colo Colo mira de reojo a otro jugador en caso de que no pueda concretar al ex América: “Cabral y Valdés van en paralelo. No puedo confirmarlo como información, pero mi intuición dice que lo de Valdés va amarrado a una salida de Aquino”.

Publicidad

En el cierre, advierte que “Colo Colo tendrá que definir qué jugador le sirve más pensando en Copa Libertadores. No está fácil y en eso Jaime Pizarro ha estado muy bien porque ha frenado las ganas de Aníbal Mosa”.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Recoleta el sábado por la Copa Chile 2026.

El club busca fichar a Diego Valdés, actual jugador de Vélez Sarsfield.

Publicidad