El presidente de Blanco y Negro se refirió al posible regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo en este mercado de fichajes de invierno.

Este miércoles en Blanco y Negro tuvieron la reunión mensuale de directorio, donde el principal tema a tratar fue el mercado de fichajes de invierno, en que buscarán reforzar el plantel de Colo Colo.

Entre los nombres que se están barajando está el de Jordhy Thompson, puntero de 21 años formado en casa que fue vendido al FC Orenburg de Rusia en 2024, luego de que haya explotado un escándalo fuera de la cancha por un caso de violencia intrafamiliar.

De aquello han pásado casi tres años y en el Cacique han visto un cambio en el antofagastino, quien desea volver al país y específicamente al cuadro popular.

Respecto a esta posibilidad se refirió el presidente de ByN, Aníbal Mosa, que coqueteó con la posible repatriación del Niño Joya.

“Nosotros no le cerramos la puerta a nadie, absolutamente a nadie. Nosotros nos sentimos muy orgullosos que tantos jugadores estén interesados en venir a Colo Colo, por lo que genera Colo Colo”, comenzó diciendo en un punto de prensa.

Luego, se refirió brevemente a la nueva vida de Thompson: “Ha tenido un cambio importante Jordhy, pero no quiero hablar de nombres. Lo importante hoy día es que nosotros, tanto el cuerpo técnico como el directorio, estamos en la misma sintonía”.

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“Nosotros queremos potenciar el equipo, queremos ver dónde lo vamos a potenciar y de cierta manera poder seguir con este tranco positivo que estamos teniendo ahora”, completó el timonel albo.

Aníbal Mosa quiere reforzar Colo Colo en este mercado de invierno. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

Cabe recordar que Colo Colo vendió el 60% del pase de Jordhy Thompson a cambio de 1,2 millones de dólares, por lo que todavía poseen un porcentaje importante de su carta.

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Aunque ahora el puntero tiene contrato vigente con el equipo ruso hasta mediados de 2027.

En síntesis