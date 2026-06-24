El presidente de Blanco y Negro no se guardó nada tras la sanción que recibió el goleador de Colo Colo por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

En Colo Colo están indignados por el castigo que le dio el Tribunal de Disciplina de la ANFP a Javier Correa, por los dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa tras el último partido del Cacique en la Copa de la Liga.

Aquello ocurrió hace más de dos semanas tras la derrota por 1-0 ante Huachipato en Talcahuano, cuando el goleador albo criticó el actuar del referee, siendo inncluidas sus declaraciones en el informe arbitral.

El martes por la noche la Primera Sala le dio cuatro fechas de suspensión al cordobés que deberá cumplirlas en la Liga de Primera 2026, algo con lo que están en total desacuerdo en el Estadio Monumental.

Los descargos de Aníbal Mosa

Es más, este miércoles salió a hablar el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien no se guardó nada contra el dictamen del Tribunal de Disciplina y anunció que van a apelar.

“Claro que vamos apelar, la encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista. Habemos muchos colocolinos molestos, porque creemos que no se está midiendo con la misma vara a todo el mundo”, comenzó diciendo.

Respecto a por qué considera que el castigo es clasista, desarrolló: “Clasismo porque se toma, de cierta manera, una situación que en otros casos peores no se aplicó los castigos que se le está aplicando a un jugador e incluso raya en los inconstitucional, porque están dejando sin trabajo a una persona por un mes”.

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“Se nos pide que mejoremos la liga, se nos pide que traigamos jugadores para mejorar la liga, se nos pide que traigamos jugadores caros, se nos pide que nos reforcemos, para que después hayan personas que solamente al antojo puedan decir que que esta persona no puede jugar cuatro fechas”, agregó Mosa.

En la misma línea, el timonel albo sacó al baile otro caso similar que no tuvo la misma sanción, el de Marcelo Díaz en Universidad de Chile que acusó de robo la definición por el título en 2024.

“Si es que hay algún error que cometió con respecto a sus dichos Javier Correa, fueron bastante menores que los que dijo Marcelo Díaz u otros personajes. Te vuelvo a decir, desproporcionada completamente”, completó el puertomontino.

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Aníbal Mosa se acordó del caso de Marcelo Díaz que no recibió sanción tras sus dichos en 2024. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

En síntesis