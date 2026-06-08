Según trascendió, Nicolás Gamboa reportará al delantero albo. Este lo criticó duramente por su arbitraje contra Huachipato.

Colo Colo tiene un nuevo dolor de cabeza: Javier Correa está envuelto en problemas. El atacante argentino vuelve a estar en el centro de la polémica por sus deslenguadas declaraciones.

En la última de ellas, el delantero albo reprochó el arbitraje de Nicolás Gamboa contra Huachipato por la Copa de la Liga. Sin embargo, las palabras utilizadas sobrepasaron un límite para el juez.

Por ello, según consignó el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, el réferi reportará tales dichos del ariete del conjunto popular. Es decir, puede haber una dura sanción en camino.

“Javier Correa será informado por Nicolás Gamboa tras sus declaraciones post partido ante Huachipato“, comenzó señalando el comunicador en su cuenta personal de X.

Luego, la voz radial aseguró que el motivo de la acusación aludirá a “declaraciones ofensivas” en el informe arbitral. Tendrá que ser analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Javier Correa arriesga un castigo en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Javier Correa estalla en Colo Colo

¿Qué expuso el oriundo de Córdoba para estar en el ojo del huracán? Luego de caer 1-0 en Talcahuano, se lanzó contra las decisiones de Nicolás Gamboa. Pidió que nunca más dirija al elenco de Macul.

“Hizo lo imposible para cobrar el offside, buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. Ya viene hace años que nos manda al muere“, fue parte de su reclamo.

En resumen:

El árbitro Nicolás Gamboa denunciará al delantero Javier Correa por declaraciones ofensivas.

denunciará al delantero Javier Correa por declaraciones ofensivas. El atacante Javier Correa criticó el arbitraje tras la derrota ante Huachipato.

criticó el arbitraje tras la derrota ante Huachipato. El caso del jugador Javier Correa será evaluado por el Tribunal de Disciplina.