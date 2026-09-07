Colo Colo sale del Estadio Monumental para este partido: ya reservó el Estadio Nacional

La escuadra alba no podrá utilizar su casa en la revancha contra Audax Italiano por octavos de final de Copa Chile.

Colo Colo tomó una importante decisión. El conjunto popular tendrá que salir del Estadio Monumental a fin de mes: un concierto lo obligará a trasladarse desde su propia sede deportiva.

Según indicó Radio ADN, el cuadro albo no podrá utilizar su casa habitual para la revancha de los octavos de final de Copa Chile contra Audax Italiano. Está programada para el viernes 25 de septiembre.

¿Por qué? Debido a la presentación de Romeo Santos junto a Prince Royce en el recinto de Macul, que se realizará el domingo 20 del mismo mes. Se estima que la cancha no quedará en óptimas condiciones tras dicho espectáculo.

Ante aquel panorama, Blanco y Negro programó el uso del Estadio Nacional. Tal como fue en la fase de grupos contra Unión Española, la dirigencia de Colo Colo se inclinó por el reducto público de Ñuñoa.

“Los albos ya reservaron el Estadio Nacional para recibir al Audax Italiano, para lo cual solicitaron ya un aforo de 31 mil personas“, lanzó el medio citado sobre la situación.

Colo Colo se trasladará al Estadio Nacional. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Colo Colo cambia de casa para Copa Chile

Cabe consignar que dicha determinación alba fue pedida a gritos por Arturo Vidal en el pasado. ¿Cuándo? Tras el encuentro contra O’Higgins, que terminó 2-2, el volante cuestionó el césped del Estadio Monumental.

“Debimos haber jugado en el Estadio Nacional. No hay que tener miedo de cambiar de estadio cuando la cancha no está al cien por ciento (…) Somos locales en todo Chile”, reflexionó sobre el duelo del 16 de agosto.