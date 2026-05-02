Daniel Arrieta enciende las alarmas en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido: “De a poco…”

Colo Colo vuelve a ver acción de la Liga de Primera 2026 este domingo, día en donde deberá recibir la visita de Coquimbo Unido por un compromiso pendiente en donde los albos tienen la chance de quedar como exclusivos punteros del torneo.

Si bien Fernando Ortiz tiene buenas noticias con la vuelta de Arturo Vidal y la plena recuperación de Joaquín Sosa, sufre con otras: Jonathan Villagra sufrió dolencias ante Universidad de Concepción y no estaría en plenitud física.

Villagra sufrió molestias ante el Campanil. | Foto: Photosport

Así lo hizo saber también Daniel Arrieta, periodista y reportero que cubre a los albos para TNT Sports: “Entrenando de a poco, pero debería estar en el partido del próximo domingo”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos sobre el ex Unión Española.

Cabe mencionar que Jonathan Villagra se ha transformado en un titular indiscutido para Fernando Ortiz, donde tiene toda la confianza del director técnico de los albos e incluso le ganó la pulseada en el puesto a Javier Méndez.

Ahora, habrá que ver si Jonathan Villagra va citado ante Coquimbo Unido o no, pero todo indica que, en caso de ser citado, será del arranque en una defensa alba que buscará quedarse con los tres puntos ante los piratas.

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En síntesis

Colo Colo enfrenta a Coquimbo Unido este domingo para buscar el liderato exclusivo del torneo.

El mediocampista Arturo Vidal y Joaquín Sosa regresan a la citación tras estar plenamente recuperados.

El defensor Jonathan Villagra presenta dolencias físicas tras el último duelo frente a Universidad de Concepción.