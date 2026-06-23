¿Debe seguir Arturo Vidal en Colo Colo? Carlos Villanueva responde sin pelos en la lengua: “Yo creo…”

El 'Rey' Arturo termina contrato a final de año y Carlos Villanueva opina si Colo Colo debería -o no- renovarle su contrato.

Arturo Vidal alzó la voz en los últimos días sobre su futuro en Colo Colo, toda vez que el bicampeón de América con La Roja termina contrato a final de año, pero ya anticipó que quiere seguir en el Estadio Monumental.

Pese a sus elevado 39 años, Arturo Vidal ya dejó en claro que se imagina a final de año levantando el título de la Liga de Primera 2026 y defendiendo al Cacique el 2027 en la Copa Libertadores de América.

Uno que destacó a Vidal fue Carlos Villanueva, ex jugador quien en Pelota Parada de TNT Sports dijo que “La temporada que está haciendo como líbero ha sido muy positiva. En lo futbolístico vemos que el balón sale mucho más limpio, encuentra a los volantes y hace que desde ahí ya comienza bien la jugada”.

Vidal se proyecta por más tiempo en Colo Colo. | Foto: Photosport

¿Debe seguir en el Cacique? Villanueva responde: “Yo creo que sí puede seguir jugando uno, dos o tres años más, pero como líbero. La intensidad que está teniendo con el mediocampo es mucho más alta y, desde ahí, yo creo que le costaría un poco más”.

“Como líbero, le sobra y le hace muy bien. Tiene muy buena lectura de juego para llegar a los cruces, llegar a las jugadas. Le da para seguir jugando”, complementó sobre el futuro de Arturo Vidal en los albos.

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Ahora, será tarea de Aníbal Mosa y compañía sentarse a conversar con Arturo Vidal y definir su futuro para la próxima temporada donde los albos esperan poder tener participación en el máximo torneo continental.

En síntesis

Arturo Vidal termina su contrato con Colo Colo a finales de este año.

El jugador de 39 años planea seguir jugando en el club para el 2027.

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