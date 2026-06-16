Pese a que Arturo Vidal afirmó que no Colo Colo no necesita refuerzo, todo apunta a que los albos van con todo por el 10 de Vélez Sarsfield.

En una conversación exclusiva y sin ningún tipo de anestesia con BOLAVIP, el histórico exdelantero y finalista de América con Colo Colo, Leonardo “Pollo” Véliz, analizó la danza de nombres que rondan en Macul.

Al momento de evaluar las carpetas que maneja Blanco y Negro para potenciar la zona creativa del primer equipo, Véliz no dudó un segundo en levantarle el pulgar al actual volante de Vélez Sarsfield. Para el analista, su experiencia internacional y recorrido serían el salto de calidad definitivo, poniéndolo muy por encima de la opción de Claudio Aquino.

“Sí me gusta, cualquier jugador de esas características, con la experiencia que tiene, puede ser un aporte, aunque yo diría que va a ser un aporte más que Aquino”.

El Pollo se la agarra con el ex Vélez Sarsfield. “Un argentino este que vino, percibido de muchas famas, pero yo creo que Valdés puede ser un jugador que le va a dar peso al mediocampo”, afirmó reiterando sus fichitas en el volante chileno.

Leonardo Véliz se inmola por Diego Valdés.

La advertencia por Jean Meneses: “Colo Colo no es un equipo de contragolpear”

El debate sabroso continuó cuando se puso sobre la mesa el nombre de Jean Meneses, extremo que ha tomado fuerza en las últimas semanas para reforzar las bandas de Pedrero. Si bien el histórico exentrenador de las categorías juveniles reconoció sus virtudes, encendió las alarmas de inmediato al compararlo con un reciente y amargo pasaje por el Monumental.

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“Mira, es un símil de Zavala. Meneses pura velocidad, enganche, todas esas cosas que tiene el mismo chico Zavala que no funcionó en Colo Colo. Se tuvo que devolver a Coquimbo”, afirmó el Pollo.

Agregando que “ahora, es un jugador que tiene ya un recorrido bastante amplio”. Frente a lo que podría lograr en otras partes, con jugadores de esas características, desequilibrante, que engancha, que aquí, que allá, y corre, y contragolpea, pero muy bien. Pero Colo Colo no, es un equipo de contragolpear, así que ahí yo tendría cuidado. Tendría cuidado, pero no es mal jugador”.