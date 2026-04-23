Mientras Colo Colo se prepara para su visita a Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera, una de las grandes novedades de la semana no pasó por lo táctico, sino por un nombre con peso histórico en el club.

En medio de una semana marcada por la lesión de Fernando De Paul —quien estará fuera el resto de la primera rueda— el técnico Fernando Ortiz comenzó a mover piezas, incluyendo a jóvenes valores en los entrenamientos del primer equipo.

Franco Garrido, el heredero del “Rey del Metro Cuadrado”, dice presente

Uno de los nombres que llamó la atención fue el de Franco Garrido, delantero de la Sub 20 y nieto del histórico Carlos Caszely.

El nieto de Caszely podría aparecer este sábado en el encuentro frente a U.de Concepción.

El joven atacante apareció en la práctica de este miércoles junto al plantel profesional, abriéndose paso como una posible alternativa para el compromiso de este domingo 26 de abril en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Su presencia no es casualidad. En un contexto donde Colo Colo busca variantes tras la caída ante Palestino, el cuerpo técnico evalúa nuevas opciones que puedan aportar frescura y energía al equipo.

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Por ahora, todo dependerá de la decisión final de Ortiz, pero lo cierto es que el apellido Garrido —ligado directamente a una de las máximas leyendas del club— vuelve a aparecer en Macul, esta vez con una nueva generación que busca escribir su propia historia.

DATOS CLAVE

Fernando Ortiz integró a juveniles al primer equipo tras la lesión de Fernando De Paul.

Franco Garrido, nieto de Carlos Caszely, entrenó como alternativa para el partido del 26 de abril.

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