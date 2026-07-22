Ojo Colo Colo: Guillermo Barros Schelotto responde por una posible salida de Diego Valdés de Vélez Sarsfield

En medio del interés de Colo Colo por el mediocampista, el entrenador de Vélez fue consultado por su futuro y dejó una respuesta que llamó la atención.

El mercado de fichajes sigue tomando protagonismo en Colo Colo, que ya trabaja en la planificación de la segunda parte de la temporada y analiza distintas alternativas para fortalecer su plantel de cara a los próximos desafíos.

Como ocurre en cada ventana de transferencias, algunos nombres que en su momento estuvieron vinculados al Cacique vuelven a aparecer en el radar. Uno de ellos es Diego Valdés, actual mediocampista de Vélez Sarsfield y una de las cartas que más ilusión genera entre los hinchas albos.

El formado en Audax Italiano es uno de los grandes deseos del técnico Fernando Ortiz, quien valora su calidad técnica, experiencia internacional y recorrido en la Selección Chilena. De hecho, desde Blanco y Negro ya habrían realizado una propuesta para intentar quedarse con los servicios del exjugador del América de México.

El Tano Ortiz deberá seguir esperando por este reencuentro con Diego Valdés | FOTO: Getty Images

En Argentina le dan una mala noticia a Colo Colo

Sin embargo, la operación no aparece sencilla. En medio de los rumores sobre una posible salida, Guillermo Barros Schelotto fue consultado por la situación de algunos futbolistas del plantel de Vélez y por la posibilidad de que puedan abandonar el club en este mercado.

“Hoy a Valdés y Andrada los tengo en mi cabeza. Veo difícil que salgan de Vélez porque queda poco tiempo para traer a alguien y también porque se les termina la posibilidad a los otros clubes”, explicó.

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Luego, el “Mellizo” fue más claro. “Diego Valdés y Tobías Andrada están disponibles para jugar el viernes”, sentenció.

Cabe recordar que este viernes 24 de julio Vélez volverá a la acción cuando reciba a Instituto de Córdoba en el estadio José Amalfitani, por lo que Valdés podría sumar minutos nuevamente con el cuadro argentino.

De esta manera, en Macul deberán seguir esperando para conocer si finalmente podrá avanzar por uno de los grandes anhelos del Tano Ortiz, aunque las palabras de Barros Schelotto anticipan que la negociación no será sencilla para el Popular.

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Las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto: