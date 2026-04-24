Colo Colo se alista para lo que será su próximo desafío dentro de la Liga de Primera, en donde el ‘Cacique’ viajará al sur de nuestro país para enfrentarse a Universidad de Concepción con la gran necesidad de volver al triunfo.

En esta jornada, el entrenador Fernando Ortiz conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado sobre la decisión que tomó el club tras la lesión de Fernando de Paul. en la que indicó que no buscará a ningún portero libre.

“Quiero dejar en claro que no voy a buscar ningún jugador que esté libre o que se haya hablado, yo confío al 100% de los chicos que están en la plantilla”, partió señalando Ortiz.

Agregando a esto, el ‘Tano’ señaló que antes de iniciar esta temporada solicitó un portero para competir con Fernando de Paul, pero que ahora con el torneo en marcha, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira serán los que se disputen este puesto.

Ortiz habló de todo en Colo Colo | Foto: Photosport

“En su momento, cuando yo me manifesté de que se necesitaba un portero más, era para lograr una competencia con Fernando, pero desde el momento que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo al 100% confianza en los dos chicos que pelean por el puesto del domingo”, revela.

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Concluyendo, Ortiz dejó en claro que hasta día de hoy aún no decide porque golero decantarse para ser titular ante el ‘Campanil’, en la que deja en claro que en el entrenamiento del sábado dejará zanjada esta decisión.

“¿Lo he decidido? no, no lo he decidido todavía y mañana tomaré esa decisión para el que esté mejor”, cerró.

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