Colo Colo ya se prepara con todo para lo que será su nuevo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que el ‘Cacique’ buscará reponerse de la derrota que sufrió ante Palestino y pone el foco en el duelo ante Universidad de Concepción.

Durante esta semana, el volante del ‘Cacique’, Claudio Aquino dejó una candente declaración sobre lo que ha sido su rendimiento en Colo Colo, en la que le pasó la pelota a su DT en no ubicarlo en su posición ideal, algo que abrió el debate con todo.

En esta jornada, el entrenador Fernando Ortiz atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa y se refirió a lo que fueron los dichos de su pupilo, en la que dejó firme su postura al respecto.

“Es una opinión de Claudio donde él se ha manifestado de una manera que obviamente uno lo entiende, pero él está tranquilo en el sentido donde el entrenador en este caso yo, lo requiera, él va hacer siempre lo mejor”, declaró.

Ortiz le respondió a Aquino | Foto: Photosport

Concluyendo, Ortiz si bien mostró respeto por la opinión de Claudio Aquino, dejó en claro que en su rol de entrenador, él ubicará donde estime conveniente y pueda sacarle provecho al jugador argentino.

Publicidad

“Es una opinión y se respeta, pero me da más tranquilidad donde yo le dé una indicación y en el lugar donde yo quiero que juegue, él va a jugar”, cerró.

En Síntesis

El entrenador Fernando Ortiz respondió a las críticas del volante argentino Claudio Aquino en conferencia.

respondió a las críticas del volante argentino en conferencia. Colo Colo busca recuperarse ante Universidad de Concepción tras perder contra Palestino en la liga.

busca recuperarse ante Universidad de Concepción tras perder contra en la liga. Ortiz reafirmó su autoridad para decidir la posición de Aquino dentro del esquema albo.