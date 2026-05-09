Formación CONFIRMADA de Colo Colo para enfrentar a Deportes Concepción por la Copa de la Liga

Colo Colo ya tiene formación definida para enfrentar a Deportes Concepción en la Copa de la Liga 2026, con varias novedades en el once inicial.

Colo Colo vuelve a la acción por la fecha 5 de la Copa de la Liga 2026, donde enfrentará a Deportes Concepción en un duelo que genera expectativa entre los hinchas albos y lilas.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz busca seguir encumbrado en la parte alta del Grupo A, en una instancia donde no hay margen de error y cada partido se vuelve determinante en la pelea por la clasificación a semifinales.

En ese contexto, “El Tano” ya tiene todo definido y apuesta por un novedosoo once para intentar marcar diferencias ante el León de Collao.

Se repite el doble 9 y hay dos novedades en la formación de Colo Colo

Una de las grandes novedades será la inclusión desde el primer minuto de Erick Wiemberg en reemplazo de Joaquín Sosa. Otro que volverá a sumar minutos es Matías Fernández Cordero, quien ha convencido al cuerpo técnico y será de la partida.

Además, uno de los que sale de la formación es Álvaro Madrid, dejando su lugar a Leandro Hernández en el mediocampo.

Erick Wiemberg se mete en la formación del Cacique | FOTO: Andres Pina/Photosport

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De esta forma, el conjunto Popular saltará a la cancha con: Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en la defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; y Leandro Hernández en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido de Colo Colo vs Deportes Concepción se juega hoy sábado 9 de mayo a las 17:30 horas, en el Estadio Monumental.