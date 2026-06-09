El comentarista deportivo no quedó para nada conforme con el juego de la Selección Chilena en los amistosos contra Portugal y RD Congo.

Este martes Chile cerró su participación en la fecha FIFA de junio con un triunfo por 2-1 ante la República Democrática del Congo, con golazos de Darío Osorio y Matías Sepúlveda.

Pese al triunfo en Orleans, Francia, la Selección Chilena no convence al periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien en diálogo con BOLAVIP fue severo en su análisis de esta gira por Europa.

“Yo creo que esto es rodaje nomás, no hay muchas lecciones. Chile llegó al gol, es bueno el nivel de (Lucas) Cepeda, de (Darío) Osorio, el chileno-suizo entró de de buena manera, ratificado (Lawrence) Vigouroux. Pero no deja de ser un partido de morondanga, que en realidad no sirve de mucho para sacar buenas conclusiones y nos ratifica que estamos en un punto preocupante”, comenzó diciendo.

“Chile es una lágrima. ¿A qué juega Chile? ¿Cuál es el volumen de juego ofensivo que tiene? ¿Cuál es la mejor manera con la cual Chile articula las acciones de riesgo? No vemos nada”, continuó en su análisis.

“Tal como ocurrió contra Portugal, es un equipo que no hace daño, te puede tener la pelota pero no te hace ni coasquilla. Todavía es muy pobre, estamos en una etapa recién donde el motor se está afinando, pero yo no veo todavía ni consistencia ni fondo de juego, ni nada”, agregó.

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En la misma línea, el ex rostro de Mega y CNN Chile fue severo con el trabajo del entrenador interino Nicolás Córdova, pues no ve mejorías en La Roja.

“Para darle rodaje a la Selección, pudo haber sido Córdova, pudo haber sido el Nano Díaz, pudo haber sido cualquiera. La promesa inicial de este proceso era comenzar un camino con una manera, con una forma, con un libreto. Hoy en día no hay libreto, hay que jugar por jugar. Chile es un equipo que hoy día pinchanguea, pero está muy lejos de jugar fútbol”, concluyó Herrera.

En síntesis

Chile venció 2-1 a Congo con goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda.

con goles de Darío Osorio y Matías Sepúlveda. Rodrigo Herrera criticó el juego de Chile dirigido por el interino Nicolás Córdova.

criticó el juego de Chile dirigido por el interino Nicolás Córdova. El encuentro disputado en Orleans finalizó la gira europea por fecha FIFA este martes.