Fernando Ortiz confirma diálogo con Diego Valdés y se refiere a su posible llegada a Colo Colo: “Me parece un…”

El volante de Vélez Sarsfield vuelve a sonar como opción para el fútbol chileno, mientras el técnico albo destaca su conocimiento y nivel actual.

Tras el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera 2026, el mercado de fichajes comienza a tomar forma en el fútbol chileno, donde los clubes ya trabajan en posibles incorporaciones de cara al segundo semestre.

En ese escenario, varios nombres comienzan a instalarse como opciones concretas para reforzar distintos planteles y uno de ellos es el de Diego Valdés, mediocampista de Vélez Sarsfield que ha sido vinculado en los últimos días con Colo Colo como una alternativa para potenciar el mediocampo albo.

Incluso, en las últimas horas, el medio Dale Albo informó que el ex Audax Italiano estaría más que motivado con la idea de volver a Chile para defender la camiseta del Eterno Campeón.

El cuadro de Liniers están abiertos a sentarse a negociar por el exseleccionado chileno | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Fernando Ortiz y la opción de Diego Valdés

En medio de estas especulaciones, Fernando Ortiz, actual entrenador del Cacique, fue consultado por la situación del jugador de 32 añs, entregando declaraciones que rápidamente llamaron la atención.

“Diego (Valdés) lo conozco tras haber dirigido al América de México y lo tengo bien visto, no es un jugador que yo ahora voy a descubrir sus condiciones deportivas”, señaló el técnico argentino.

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Además, el “Tano” profundizó en su relación con Valdés y su valoración personal sobre su rendimiento actual. “Si tengo diálogo con él, no para que venga exactamente a Colo Colo, sino porque he tenido una relación muy importante en el América, así que me parece un jugador extraordinario y lo está haciendo muy bien en Vélez”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Valdés con Vélez Sarsfield?