El entrenador de Colo Colo explotó contra el árbitro Gastón Philippe Noriega en su regreso a Santiago tras la caída en la Copa de la Liga.

Esta mañana Colo Colo regresó a Santiago tras la derrota por 1-0 en su visita a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga 2026, donde el Cacique perdió el liderato del Grupo A a una fecha del final.

El cuadro popular ya no depende de sí mismo para clasificar a semifinales, lo que desató la desesperación en el entrenador Fernando Ortiz, quien terminó siendo expulsado anoche en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El árbitro Gastón Philippe Noriega decidió mostrarle la tarjeta roja tras el pitazo final, por los descontrolados reclamos a su actuar, lo que generó la furia del técnico argentino.

Los descargos de Fernando Ortiz

Este jueves tras el arribo al Aeropuerto en Pudahuel, el Tano Ortiz aprovechó la presencia de los medios para referirse a su expulsión, pues ayer no pudo asistir a conferencia de prensa.

“La verdad que fue un momento que le expresé al árbitro que para mí un árbitro de Primera División tiene que tener carácter, personalidad, tiene que tomar determinaciones en el momento. Hubo muchas equivocaciones al momento de tomar una decisión, corrobora, no corrobora, nunca le falté el resepto”, comenzó en su defensa.

Luego le pidió las disculpas correspondientes, pero terminó con una frase que lo incendió todo nuevamente: “Si él se sintió con la falta de respeto, le pido disculpas. Jamás lo insulté, le dije lo que simple pienso, para tener carácter y personalidad para dirigir en Primera División. Y él no sé, cree que tiene un poder solo por sacarme una roja, me parece que no es lo adecuado”.

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“A ver, si hay un insulto soy de los entrenadores que sí me pasé de la raya, pero jamás lo insulté. Le dije lo que uno piensa y él cree que tiene un poder para poder echarme de esa manera”, completó en sus descargos.

“JAMÁS INSULTÉ AL ÁRBITRO Y ÉL CREE QUE TIENE UN PODER PARA ECHARME DE ESA MANERA”



Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, se defendió de la expulsión que sufrió y criticó al arbitraje en el duelo ante Coquimbo: “Para mí un árbitro de Primera División tiene que tener carácter” pic.twitter.com/zJn2jDve3S — ESPN Chile (@ESPNChile) May 14, 2026

Con esto, el Tano Ortiz se perderá el último partido de Colo Colo en el Grupo A, que será contra Huachipato en Talcahuano, en un principio el domingo 7 de junio a las 15:00 horas.

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En síntesis