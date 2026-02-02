Un verdadero remezón se vivió en el mercado de Colo Colo luego de que el periodista Cristián “Tomate” Alvarado encendiera las alarmas desde Radio ADN. En el programa Los Tenores, el reportero aseguró que había que poner especial atención al futuro de Javier Correa, delantero del Cacique, por un supuesto interés desde Argentina.

“Hay que estar muy atento al futuro de Javier Correa. Atención, porque desde Argentina, Boca Juniors está en búsqueda de un delantero y mira con buenos ojos su llegada”, lanzó Alvarado, instalando de inmediato el tema en la agenda alba. La información rápidamente fue catalogada como un verdadero bombazo, considerando el peso del club Xeneize y el rol que cumple el atacante en Colo Colo.

Javier Correa no se movería de Macul. No al menos a Boca. (Foto: Potosport)

El propio periodista reforzó su versión al señalar que el nombre del goleador trasandino ya había estado en la órbita de Boca anteriormente. “Ya estuvo en la mesa de Juan Román Riquelme como alternativa antes de llegar a Colo Colo”, explicó Tomate, apuntando a que Correa sería una especie de obsesión en La Bombonera.

Boca Juniors niega tajantemente interés en Javier Correa

Sin embargo, con el correr de las horas surgió una versión completamente distinta desde Argentina. Fuentes de la interna de Boca Juniors le confirmaron a BOLAVIP que el interés por el delantero albo no sería real: “No lo estamos buscando”, señalaron de forma categórica, bajándole el perfil a la información inicial.

Eso sí, desde el entorno Xeneize reconocieron que el club argentino sí está en la búsqueda de un atacante, aunque con otro nombre sobre la mesa. Según las mismas fuentes, Boca habría averiguado condiciones por Nicolás Ibáñez, actual jugador del Tigres de México, aunque la operación sería inviable desde lo económico.

Además, desde La Bombonera indicaron que el apuntado por el club era Nicolás Ibáñez, pero que es imposible pagar, agregando que el delantero percibe un salario incluso superior al de referentes como Leandro Paredes y Edinson Cavani, los sueldos más altos del plantel.

De esta forma, y al menos por ahora, Javier Correa seguiría siendo pieza clave en Colo Colo, mientras el supuesto interés de Boca Juniors quedaría completamente desmentido.

