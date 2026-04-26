Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Colo Colo

¿Qué pasa con Javier Méndez? La razón que marginó al uruguayo de la citación en Colo Colo ante U. de Conce

El defensor uruguayo se ilusionó con jugar ante la U. de Conce este domingo, pero no fue convocado por Fernando Ortiz.

Méndez otra vez afuera en Colo Colo.
© PhotosportMéndez otra vez afuera en Colo Colo.

Colo Colo salta a la cancha en Concepción en un par de horas para enfrentar al Campanil, encuentro válido por la Fecha 11 de la Liga de Primera 2026 y en donde los albos buscarán los tres puntos para igualar en puntaje a Deportes Limache.

Tras la derrota frente a Palestino que dejó a Joaquín Sosa con molestias físicas y con Arturo Vidal suspendido, todo indicaba que Javier Méndez podría ver minutos esta tarde frente a la Universidad de Concepción, más no será posible.

En la citación dada a conocer por el cuadro albo no figura el defensor central uruguayo, pero la explicación a su ausencia fue transparentada por el Cacique y esta se debe a una lesión que sufrió el ex Peñarol.

Méndez no estará ante Universidad de Concepción. | Foto: Photosport

Méndez no estará ante Universidad de Concepción. | Foto: Photosport

El charrúa sufrió una ‘contractura isquiotibial derecho’ y actualmente se encuentra en tratamiento kinésico, razón que lo dejó afuera del compromiso de esta tarde y tendrá que verlo alejado desde el césped.

La ‘mala’ noticia para Javier Méndez no es solo la lesión, sino que con un Joaquín Sosa ‘tocado’ y un Vidal suspendido, tenía la opción de oro para demostrarle a Fernando Ortiz, pero esta vez no será posible.

Así las cosas, Javier Méndez sigue siendo una interrogante en Colo Colo y no ha podido ser el aporte que él mismo esperaba a inicio de temporada, donde dejó Peñarol en busca de continuidad y eso no lo ha encontrado en Chile.

Ver también

Fernando Ortiz sacude el árbol: La posible formación de Colo Colo ante Universidad de Concepción

En síntesis

  • Colo Colo enfrenta hoy a Universidad de Concepción por la Fecha 11 de la liga.
  • El defensor uruguayo Javier Méndez quedó fuera de la citación por una contractura isquiotibial derecho.
  • Los albos buscan un triunfo para igualar en puntaje al líder Deportes Limache.
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones