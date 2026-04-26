¿Qué pasa con Javier Méndez? La razón que marginó al uruguayo de la citación en Colo Colo ante U. de Conce

Colo Colo salta a la cancha en Concepción en un par de horas para enfrentar al Campanil, encuentro válido por la Fecha 11 de la Liga de Primera 2026 y en donde los albos buscarán los tres puntos para igualar en puntaje a Deportes Limache.

Tras la derrota frente a Palestino que dejó a Joaquín Sosa con molestias físicas y con Arturo Vidal suspendido, todo indicaba que Javier Méndez podría ver minutos esta tarde frente a la Universidad de Concepción, más no será posible.

En la citación dada a conocer por el cuadro albo no figura el defensor central uruguayo, pero la explicación a su ausencia fue transparentada por el Cacique y esta se debe a una lesión que sufrió el ex Peñarol.

Méndez no estará ante Universidad de Concepción. | Foto: Photosport

El charrúa sufrió una ‘contractura isquiotibial derecho’ y actualmente se encuentra en tratamiento kinésico, razón que lo dejó afuera del compromiso de esta tarde y tendrá que verlo alejado desde el césped.

La ‘mala’ noticia para Javier Méndez no es solo la lesión, sino que con un Joaquín Sosa ‘tocado’ y un Vidal suspendido, tenía la opción de oro para demostrarle a Fernando Ortiz, pero esta vez no será posible.

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Así las cosas, Javier Méndez sigue siendo una interrogante en Colo Colo y no ha podido ser el aporte que él mismo esperaba a inicio de temporada, donde dejó Peñarol en busca de continuidad y eso no lo ha encontrado en Chile.

En síntesis

Colo Colo enfrenta hoy a Universidad de Concepción por la Fecha 11 de la liga.

El defensor uruguayo Javier Méndez quedó fuera de la citación por una contractura isquiotibial derecho.

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