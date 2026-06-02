¿Seguir en Boca Juniors o volver a Colo Colo? Fernando Solabarrieta aconseja a Carlos Palacios: “Tiene que…”

El periodista de La Metro FM entregó su visión sobre el presente del volante chileno en Boca Juniors y el camino que debería seguir.

Carlos Palacios atraviesa un momento clave en su carrera, en medio de un presente en Boca Juniors marcado por la irregularidad y por una lesión que lo mantuvo más de seis meses alejado de las canchas.

El mediocampista chileno ha vuelto a estar en el centro del debate en el entorno xeneize, donde su rendimiento es seguido con atención tras su regreso a la actividad. En paralelo, en Chile también se ha reabierto la discusión sobre un eventual retorno a Colo Colo tras recientes declaraciones del jugador a TNT Sports.

En ese escenario, distintas voces han comenzado a opinar sobre el futuro del volante formado en Unión Española.

Carlos Palacios lusiona a todos en Colo Colo con su posible retorno | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

Fernando Solabarrieta y el futuro de Carlos Palacios

En el programa Marca Personal de La Metro FM, el periodista Fernando Solabarrieta, quien entregó su visión sobre el camino que debería seguir el jugador de 25 años.

“El tema es que Carlos Palacios ya se fue y volvió, entonces esta era una segunda tremenda oportunidad”, comenzó señalando el reconocido relator.

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En esa línea, Solabarrieta apuntó que “él tiene que aprovechar el cambio de técnico porque va a salir Claudio Úbeda y a ese técnico él lo convenza. Carlos Palacios es un muy buen jugador y tiene con que jugar en Boca pero tiene que agregar otras cosas por la que ha sido rezagado”.

Finalmente, el comunicador fue claro al señalar que “él tiene la opción de empezar de cero. Estás en Boca, quédate en Boca y logra la titularidad y el siguiente paso es Europa”.

En resumen…

Carlos Palacios sigue generando opiniones en Argentina respecto a su futuro en Boca Juniors. Fernando Solabarrieta analizó su presente y le entregó un claro consejo sobre su continuidad en el club xeneize.