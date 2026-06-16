La particular reacción de Jordhy Thompson al rumor que lo vincula con Deportes La Serena: esto publicó en Instagram

En medio de las especulaciones sobre su futuro, el delantero formado en Colo Colo protagonizó un inesperado gesto en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

En medio del mercado de fichajes, el nombre de Jordhy Thompson ha vuelto a instalarse en la conversación futbolera, especialmente por los rumores que apuntan a un eventual regreso al fútbol chileno tras su paso por el Orenburg.

Y es que en las últimas horas el oriundo de Antofagasta comenzó a ser vinculado con Deportes La Serena, equipo que lucha por salir de la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026.

“El delantero Jordhy Thompson estaría en conversaciones con la dirigencia granate, por lo que podría transformarse en una de las nuevas incorporaciones para afrontar la segunda parte de la temporada”, publicó el medio Mi Radio.

El gesto de Jordhy Thompson en Instagram

A raíz de esta información, muchos hinchas pusieron atención a las plataformas digitales para buscar alguna señal sobre el futuro del atacante de 21 años.

Sin embargo, fue el propio Thompson quien llamó la atención al reaccionar en la publicación de Instagram del medio Picado TV, donde se daba a conocer que sería nuevo fichaje de los Papayeros.

¿Qué hizo el formado en Colo Colo? El delantero comentó con un emoji de una cara riéndose, una respuesta que en cuestión de minutos se llenó de likes y que para muchos fue interpretada como una señal de que, al menos por ahora, la información sobre su eventual arribo a los Papayeros no sería cierta.

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La publicación que desató las risas de Thompson | FOTO: Captura

Por ahora, el extremo mantiene contrato vigente con el elenco ruso hasta junio de 2027, aunque su nombre promete seguir siendo protagonista durante las próximas semanas del periodo de transferencias.

En resumen…

Jordhy Thompson reaccionó en redes sociales a la información que lo vinculaba con Deportes La Serena, dejando un gesto que rápidamente generó interpretaciones sobre el verdadero estado de las negociaciones.