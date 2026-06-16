¡Sorpresa en el Mundial 2026! Tim Payne llega a Sudamérica para reforzar a un gigante del continente

El reconocido jugador neozelandés, Tim Payne hace noticia y jugará en un gigante de fútbol sudamericano.

El defensor neozelandés, Tim Payne ha hecho noticia antes de lo que fue su estreno dentro del Mundial 2026, en la que el jugador se hizo viral y aumentó de forma considerable sus seguidores en Instagram tras un reto que propuso un seguidor, que empujó a la fama al jugador.

Dentro de las últimas horas, Tim Payne tuvo su debut en este Mundial junto a su selección, en la que sumó un empate a dos tantos ante la Selección de Irán en el SoFi Stadium.

El lateral de 32 años cumplió un correcto desempeño para su equipo, en el que finalmente terminó siendo sustuido en la parte final del encuentro por Callan Elliot.

Tras lo que fue este duelo, una impactante nueva noticia es la que se dio a conocer sobre el futuro de Tim Payne y la que sin duda significará un enorme cambio para su carrera, la que estará vinculada al fútbol sudamericano.

Payne debutó en el Mundial | Foto: Getty Images

Tim Payne jugará en Sudamérica

El defensor neozelandés tras lo que será su actuación con su país en este Mundial 2026, tendrá nuevo club para la siguiente temporada, en la que llegará al fútbol sudamericano para ser nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay.

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Así lo informó en las últimas horas ‘Fútbol a lo Grande’ en su cuenta de ‘X’, en la que indicaron que el jugador de Nueva Zelanda será nuevo refuerzo del conjunto paraguayo.

“Tim Payne, jugador de la selección de Nueva Zelanda, firmó ayer su acuerdo con Olimpia y será nuevo refuerzo franjeado”, indicaron.

Se espera que en los próximos días u horas desde el club paraguayo puedan hacer oficial este anuncio y presentar con bombos y platillos a Tim Payne como su nuevo refuerzo.

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En Síntesis

El defensor Tim Payne debutó con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 ante Irán.

debutó con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 ante Irán. El partido de Nueva Zelanda e Irán terminó empatado 2-2 en el SoFi Stadium.

en el SoFi Stadium. El lateral de 32 años firmó un acuerdo para reforzar a Olimpia de Paraguay.