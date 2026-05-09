Video: El inesperado gesto entre Arturo Vidal y Juan Martín Lucero que se robó las miradas en evento de una famosa marca

El reencuentro entre ambos, en medio del torneo Toma El Juego, revivió comentarios por la polémica salida del delantero desde Colo Colo.

En el fútbol chileno, los cruces entre figuras suelen dejar reacciones inmediatas, especialmente cuando se trata de jugadores que han vivido historias intensas, tal es el caso de Juan Martín Lucero en Colo Colo.

El paso del delantero argentino por el cuadro albo es recordado por su polémica salida rumbo a Fortaleza, ya que el “Gato”, ante una jugosa oferta desde Brasil, decidió partir de forma inmediata para continuar su carrera en el fútbol brasileño.

Aquella decisión aún genera repercusiones entre los hinchas albos, más aún considerando que hoy el atacante de 34 años defiende la camiseta de Universidad de Chile, archirrival del conjunto popular.

Juan Martín Lucero ya enfrentó al Cacique en el Superclásico | FOTO: Andres Pina/Photosport

El saludo de Arturo Vidal a Juan Martín Lucero

Durante el torneo de fútbol 3×3 Toma El Juego, impulsado por Nike, las cámaras del medio Redgol captaron el momento exacto en que Arturo Vidal y Juan Martín Lucero se encontraron cara a cara.

Lejos de cualquier tensión o distancia, ambos protagonizaron un saludo cordial, gesto que rápidamente llamó la atención de los asistentes y también de los hinchas albos presentes en el evento.

Publicidad

El momento se viralizó en pocas horas en redes sociales, generando debate entre los fanáticos albos, donde algunos cuestionaron la actitud del “King” al saludar al ex Vélez Sarsfield.

“Con cuea la mano a Lucero”, “Con Judas no nos codeamos”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.

Publicidad

En definitiva, el encuentro entre Vidal y Lucero dejó una postal inesperada en medio de un ambiente que suele estar marcado por la rivalidad, especialmente por el pasado del atacante.

En resumen…